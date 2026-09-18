IAS चर्चित गौड़ की बेटी की जिद: 'मम्मी, पापा के ऑफिस ले चलो', सोनभद्र DM की IFS पत्नी ने शेयर किया किस्सा

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी चर्चित गौड़ और भारतीय वन सेवा की अधिकारी आरुषि मिश्रा की प्रेम कहानी अब उनकी बेटी की एक ऐसी जिद तक जा पहुंची है, जो हर पिता के दिल को छू लेगी. चर्चित गौड़ उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के जिला कलेक्टर हैं. उनकी आईएफएस पत्नी ने बेटी की इस जिद का पूरा किस्सा सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

आरुषि मिश्रा इंस्टाग्राम पोस्‍ट

उत्तर प्रदेश में तैनात आईएफएस अधिकारी आरुषि मिश्रा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा की है. इस फोटो में वह अपनी बेटी को गोद में लिए सोनभद्र डीएम ऑफिस के उस बोर्ड के पास खड़ी हैं, जिस पर 2015 से लेकर 2026 तक के जिला कलेक्टरों की सूची दर्ज है. इस सूची में आखिरी नाम उनके पति आईएएस चर्चित गौड़ का है. वह 25 अप्रैल 2026 से सोनभद्र के जिला कलेक्टर पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

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आईएफएस आरुषि मिश्रा इंस्टाग्राम पोस्ट

आरुष‍ि म‍िश्रा की बेटी की ज‍िद क्‍या?

आरुषि मिश्रा ने अपनी बेटी की इस जिद की कहानी फोटो के कैप्शन में लिखी है. उन्होंने लिखा, "बेटी पापा की लाडली बन रही है. जब आप 'हीरो पेरेंट' बनने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी छोटी सी बच्ची पर बस 'पापा के ऑफिस चलो' की धुन सवार हो, तो अब क्या ही करें!" मिश्रा की इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है और कमेंट सेक्शन में लोग उनकी बेटी पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

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आईएएस चर्चित गौड़ सोनभद्र डीएम और उनकी पत्‍नी आईएफएस आरुषि मिश्रा.

चर्चित गौड़ और आरुषि मिश्रा की लव स्टोरी

आईएएस चर्चित गौड़ और आरुषि मिश्रा की प्रेम कहानी किसी बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म की तरह है. चर्चित गौड़ राजस्थान की कोचिंग सिटी कोटा से हैं, जबकि आरुषि मिश्रा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों की पहली मुलाकात कोटा में हुई थी. आरुषि मिश्रा वहां जेईई मेन की तैयारी करने गई थीं और चर्चित भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे थे. कुछ समय बाद दोनों का चयन आईआईटी में हो गया. चर्चित ने आईआईटी दिल्ली और आरुषि मिश्रा ने आईआईटी रुड़की से बीटेक किया. इस दौरान दोनों के बीच सामान्य बातचीत हुआ करती थी.

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IFS आरुषि मिश्रा

चर्चित गौड़ और आरुषि मिश्रा की यूपीएससी रैंक

साल 2015 में आईआईटी से उत्तीर्ण होने के बाद चर्चित ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी. अपने पहले ही प्रयास में उन्होंने ऑल इंडिया 96वीं रैंक हासिल की और उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी बने. वहीं, संघ लोक सेवा आयोग की भारतीय वन सेवा परीक्षा 2019 में आरुषि मिश्रा ने देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया. साल 2021 में दोनों परिणय सूत्र में बंध गए. आरुषि मिश्रा आगरा में नेशनल चंबल सेंचुरी की डायरेक्टर और डीएफओ रह चुकी हैं, जबकि चर्चित गौड़ आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.

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