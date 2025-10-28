विज्ञापन

UPSSSC ने बताई आने वाली आठ परीक्षाओं की तारीख, यहां देखें पूरा एग्जाम कैलेंडर

UPSSSC Exam Calendar: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की तरफ से बताया गया है कि अगले तीन महीनों में कौन सी परीक्षाएं कब आयोजित होंगीं. इसकी पूरी लिस्ट जारी की गई है.

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किया कैलेंडर

UPSSSC Exam Calendar: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की तरफ से आने वाले कुछ महीनों में होने वाली परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया गया है. साल 2025-26 के इस एग्जाम कैलेंडर में उन तमाम परीक्षाओं की तारीखों का खुलासा किया गया है, जिनका लाखों युवा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. इनमें फॉरेस्ट गार्ड, ड्राफ्ट्समैन, स्टेनोग्राफर और जूनियर क्लर्क जैसे कई पद शामिल हैं. ये तमाम परीक्षाएं अगले तीन महीने में आयोजित होंगीं. 

तीन महीने में होंगीं परीक्षाएं

तमाम उम्मीदवार अपनी परीक्षा की तारीखों को देखने के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जा सकते हैं, यहां आपको एक साथ पूरा एग्जाम कैलेंडर मिल जाएगा. ये तमाम परीक्षाएं 9 नवंबर, 2025 से शुरू होंगी और 1 फरवरी, 2026 तक चलेंगीं. नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आने वाले इन तीन महीनों में कुल आठ परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें से छह लिखित परीक्षाएं और दो में टाइपिंग एग्जाम शामिल हैं.

UPSSSC एग्जाम कैलेंडर 

  • फॉरेस्ट गार्ड एंड वाइल्ड लाइफ गार्ड मेन (2023) -  9 नवंबर 
  • ड्राफ्ट्समैन एंड कार्टोग्राफर (2023) -  16 नवंबर 
  • स्टेनोग्राफर मेन एग्जाम (2023) - 16 नवंबर 
  • जूनियर असिस्टेंट मेन एग्जाम (2023), टाइपिंग टेस्ट - 22 नवंबर 
  • कंबाइंड जूनियर असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क (2023) -  23-27 दिसंबर 
  • हेल्थ सर्विसेस मेन एग्जाम (फीमेल) - 11 जनवरी 2026
  • स्टेनोग्राफर मेन एग्जाम (2024) - 18 जनवरी 2026
  • जूनियर असिस्टेंट (2024) - 1 फरवरी 2026
