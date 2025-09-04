विज्ञापन

LIC AAO Recruitment 2025 की अंतिम तिथि नजदीक, जल्दी करें अप्लाई

LIC AAO Recruitment की आवेदन की अंतिम तिथि तेजी से नजदीक आ रही है, इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे बिना किसी देरी के अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी करें.

lic aao notification 2025 : इस भर्ती के लिए आवेदनकर्ता की न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम 30-32 साल होनी चाहिए.

LIC AAO Recruitment 2025 : LIC (भारतीय जीवन बीमा निगम) की तरफ से जारी की गई 841 पदों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही बंद कर दी जाएगी. जिन इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वो फटाफट आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाकर अप्लाई कर दें. क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि 8 सितंबर 2025 है. 

बता दें कि भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि 3 अक्तूबर 2025 निश्चित की गई है. जबकि मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि 08 नवंबर 2025 है. 

LIC AAO Recruitment apply link

वैकेंसी डिटेल्स

  • असिस्टेंट इंजीनियर (AE)- 81 पोस्ट
  • असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) स्पेशलिस्ट- 410 पोस्ट
  • असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) जर्नलिस्ट - 350 पोस्ट

आयु सीमा

इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम 30-32 साल होनी चाहिए.  उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 अगस्त 2025 को आधार बनाकर की जाएगी. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार, अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन में शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा एकबार जरूर चेक कर लें.

नोटिफिकेशन लिंक

