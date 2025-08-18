LIC Vacancy: ग्रेजुएट के लिए निकली 841 पदों पर सरकारी नौकरी, अभी करें अप्लाई, डिटेल्स यहां पढ़िए

LIC AAO Vacancy 2025: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकाली है. सरकारी नौकरी करने की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए ये सुनहरा मौका है, जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वे अप्लाई कर सकते हैं. एप्लीकेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसकी लास्ट डेट 8 सितंबर 2025 तय की गई है. आवेदन ऑनलाइन किए जा रहे हैं, आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर रजिस्ट्रेशन कर लें. इस वैकेंसी के जरिए कुल 841 पदों को भरा जाएगा.

LIC AAO vacancy 2025 Educational Qualification

असिस्टेंट इंजीनियरिंग पदों के लिए AICTE पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास बीई/बी.टेक डिग्री (सिविल/इलेक्ट्रिकल) होनी चाहिए. असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) जर्नलिस्ट पदों के लिए किसी भी विषय में ग्रैजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है. इन पदों पर सलेक्शन के लिए पहले ही एग्जाम की संभावित प्री एग्जाम डेट की घोषणा कर दी गई है. 3 अक्टूबर 2025 तय की गई है। वहीं, मेंस परीक्षा की संभावित तिथि 8 नवंबर 2025 है.

LIC AAO vacancy 2025 Notification

वैकेंसी डिटेल्स

असिस्टेंट इंजीनियर (AE)- 81 पोस्ट

असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) स्पेशलिस्ट- 410 पोस्ट

असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) जर्नलिस्ट - 350 पोस्ट

आयु सीमा

एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले अपनी उम्र सीमा देख लें. कम से कम 21 साल वाले उम्मीदवार और अधिकतम आयु 30-32 वर्ष वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 अगस्त 2025 को आधार बनाकर की जाएगी. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार, अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

