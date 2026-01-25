KVS Recruitment 2026: केंद्रीय विद्यालयों में स्पेशल एजुकेटर के पदों पर निकली बंपर भर्ती, ऐसे करें अप्लाई

KVS Special Educator Vacancy 2026 : केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने साल 2026-27 के शैक्षणिक सत्र के लिए स्पेशल एजुकेटर (Special Educator) के कुल 987 पदों पर भर्ती का ऐलान कर दिया है. यह भर्ती खासतौर पर उन बच्चों की मदद के लिए है जिन्हें विशेष देखभाल और शिक्षा की जरूरत होती है (CWSN). KVS ने इसके लिए टीजीटी (TGT) और पीआरटी (PRT) दोनों लेवल पर वैकेंसी निकाली है. ऐसे में आइए जानते हैं इस भर्ती से जुड़ी सारी डिटेल..

वैकेंसी डिटेल - Vacancy Details

KVS ने इन 987 पदों को दो हिस्सों में बांटा है:

स्पेशल एजुकेटर (TGT): 493 पद

स्पेशल एजुकेटर (PRT): 494 पद

कौन कर सकता है अप्लाई? - Eligibility Criteria

पीआरटी (PRT) के लिए

12वीं कक्षा कम से कम 50% अंकों के साथ पास होनी चाहिए.

स्पेशल एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है.

सबसे जरूरी बात, आपने CTET Paper-I पास किया हो.

ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक होने चाहिए.

स्पेशल एजुकेशन में B.Ed. या फिर जनरल B.Ed. के साथ स्पेशल एजुकेशन में 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए.

इसके लिए CTET Paper-II पास होना अनिवार्य है.

नोट: सभी उम्मीदवारों का RCI (भारतीय पुनर्वास परिषद) में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है.

अधिकतम उम्र 35 साल.

अधिकतम उम्र 30 साल. (सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को उम्र में छूट दी जाएगी.)

सिलेक्शन प्रोसेस क्या है?

सिलेक्शन दो चरणों में होगा

यह 180 नंबर का कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा. इसमें इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग और आपके विषय से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे.

जो लोग टेस्ट पास करेंगे, उन्हें 60 नंबर के इंटरव्यू और क्लासरूम डेमो के लिए बुलाया जाएगा.

फाइनल मेरिट लिस्ट में लिखित परीक्षा का 70% और इंटरव्यू/डेमो का 30% वेटेज जोड़ा जाएगा.

आवेदन की प्रक्रिया फरवरी 2026 की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है. आधिकारिक नोटिफिकेशन और आवेदन लिंक के लिए आप KVS की वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर नजर बनाए रखें.