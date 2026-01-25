विज्ञापन

राजस्थान में सरकारी नौकरी की बहार: 12वीं पास युवाओं के लिए लैब असिस्टेंट बनने का सुनहरा मौका, 804 पदों पर निकली भर्ती

RSSB Lab Assistant Recruitment 2026 : राजस्थान RSSB ने निकाली लैब असिस्टेंट के 804 पदों पर भर्ती. 12वीं पास युवा 27 जनवरी से कर सकेंगे आवेदन. यहां जानें योग्यता और एग्जाम डेट.

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने 804 लैब असिस्टेंट पदों के लिए भर्ती निकाली है.

RSSB Vaccancy 2026 : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने लैब असिस्टेंट के 804 पदों पर भर्ती का ऐलान कर दिया है. इसकी जानकारी खुद RSSB के चेयरमैन आलोक राज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर दी है. यह उन युवाओं के लिए एक शानदार मौका है जो साइंस या भूगोल (Geography) विषय के साथ सरकारी सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं. तो बिना देर किए आइए जानते हैं इस भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी.

RSSB Announces Lab Assistant Recruitment 2026 : कब से और कैसे कर सकते हैं आवेदन?

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 27 जनवरी 2026 से शुरू हो रही है. आप 25 फरवरी 2026 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं.

कब से आवेदन शुरू: 27 जनवरी 2026

आवेदन की आखिरी तारीख: 25 फरवरी 2026

वेबसाइट: rssb.rajasthan.gov.in

RSSB Announces Lab Assistant Recruitment 2026 : क्या होनी चाहिए योग्यता

साइंस लैब असिस्टेंट

इसके लिए आपने 12वीं क्लास साइंस स्ट्रीम (Physics, Chemistry, Biology/Maths) से पास की हो.

भूगोल लैब असिस्टेंट

इसके लिए 12वीं में भूगोल विषय होना अनिवार्य है.

आयु सीमा

इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. इसके अलावा राजस्थान सरकार के नियमों के मुताबिक आरक्षित वर्गों (जैसे SC/ST/OBC और महिलाओं) को उम्र में छूट भी दी जाएगी.

सेलेक्शन प्रोसेस

लैब असिस्टेंट बनने के लिए आपको एक Written Exam देना होगा. अगर आप इस परीक्षा को पास कर जाते हैं तो बस आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, इसके बाद आपकी नौकरी पक्की.

परीक्षा में राजस्थान का सामान्य ज्ञान (GK) और आपके विषय (साइंस या भूगोल) से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे.

परीक्षा की तारीख

बोर्ड ने परीक्षा rssb की लैब असिस्टेंट की परीक्षा की संभावित तारीख 9 और 10 मई 2026 तय की है.

इस बात का रखें ध्यान 

अगर आपने अभी तक वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) नहीं किया है, तो जरूर कर लें. इससे आपको बार-बार फीस भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लास्ट डेट का इंतजार न करें और समय रहते राजस्थान सरकार के SSO पोर्टल के जरिए अपना फॉर्म भर दें.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

