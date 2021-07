ISI Recruitment 2021: इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन समेत कई पदों पर निकली भर्ती, ऐसे भरें फॉर्म

इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट (ISI) ने इंजीनियर, इंजीनियरिंग असिस्टेंट और कई अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आईएसआई की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया चल रही है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 जुलाई है.

वैकेंसी डिटेल्स

इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) ए- 2; इंजीनियरिंग सहायक (सिविल) ए- 3; इंजीनियरिंग सहायक (विद्युत) ए - 3; इलेक्ट्रीशियन ए-14; ऑपरेटर-सह-मैकेनिक (लिफ्ट) ए- 8; चालक ए-1; कुक ए-1; असिस्टेंट (लाइब्रेरी) ए- 6; सहायक (प्रयोगशाला) ए- 4; सहायक (रेप्रो-फोटो) ए-2; सहायक (फार्म) ए-1 पदों पर भर्ती निकली है.

एप्लीकेशन फीस

उम्मीदवारों को 400 रुपये आवेदन फीस और 100 रुपये प्रोसेसिंग फीस देनी होगी. SC/ST/PwBD/ExSM और महिला उम्मीदवारों के उम्मीदवारों को आवेदन फीस में छूट दी गई है, लेकिन उन्हें 100 रुपये प्रोसेसिंग फीस देनी होगी.

ISI recruitment 2021: कैसे करें आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट isical.ac.in पर जाएं.

स्टेप 2- 'Recruitment for the various categories of posts' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3- मांगी गई जानकारी भरें.

स्टेप 4- फीस का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें.

स्टेप 5- आवेदन का प्रिंटआउट लेना न भूलें.