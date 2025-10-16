इस IIT में निकली लॉ ऑफिसर की वेकेंसी, जानें कितनी मिलेगी सैलरी

IIT Kharagpur Law Officer Recruitment 2025: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) खड़गपुर में लॉ ऑफिसर के पदों के लिए भर्ती निकली है. IIT खड़गपुर ने इन पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. अगर आप इन पदों पर भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं. एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी है और इसकी लास्ट डेट 21 अक्टूबर 2025 है.इसके लिए कानून में डिग्री और 3 साल का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए.

योग्यता और अनुभव

इन पदों पर काम करने वाले उम्मीदवारों के पास कानून में डिग्री (किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से) होनी चाहिए.कानूनी कार्य में न्यूनतम 3 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव, जिसमें आईपीआर (बौद्धिक संपदा अधिकार) दावा प्रस्तुत करने में विशिष्ट अनुभव शामिल है. शैक्षणिक योग्यता से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखें. नोटिस का लिंक आगे दिया गया है. अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट iitkgp.ac.in पर जाना होगा.

सलेक्शन प्रोसेस

उम्मीदवारों का सलेक्शन Qualification और experience के आधार पर किया जाएगा. एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 1000 रु फीस देना होगा.

आयु सीमा

इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का आयु सीमा 35 साल तय की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी. अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखें.

इतनी मिलेगी सैलरी

इन पदों पर सलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों को हर महीने Level-10 (₹56,100 – ₹1,77,500) के साथ कई अलावेंस भी दिए जाएंगे.

