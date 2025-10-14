विज्ञापन

Dolly Chai Wala: एक दिन में कितना कमा लेता है डॉली चायवाला? कमाई जानकर हैरान रह जाएंगे आप

डॉली चाय वाला आज एक ब्रैंड बन चुके हैं. उनकी लक्जरी लाइफ देखकर लोग उनकी इनकम को लेकर जानना चाह रहे हैं.

नई दिल्ली:

Dolly Chai Wala: डॉली चायवाला आज के समय में  किसी तारीफ का मोहताज नहीं है. अपनी छोटी सी चाय की टपरी से फेमस हुए डॉली चायवाला का असली नाम सुनील पाटिल है. डॉली चाय वाला का चाय बेचने का स्टाइल और उनका लुक सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ कि बिल गेट्स जैसे नामी बिलिनियर भी उनकी चाय से दूर नहीं रह पाएं. इसके बाद उनकी किस्मत ऐसी बदली की आज डॉली चाय वाला एक ब्रैंड बन चुके हैं. एक लक्जरी लाइफ जीने वाले डॉली चाय वाला की इनकम कितनी और कहां-कहां से आती है इसे लेकर लोगों के मन में बहुत सवाल उठते हैं.  तो चलिए जानते हैं उनकी इनकम. 

कहां से आती है इनकम

वैसे तो उनका मेन इनकम ऑफ सोर्स चाय ही है, जो एक दिन में औसतन 350 से 500 कप तक चाय बेचते हैं.  उनकी एक कप चाय की कीमत आमतौर पर ₹ 7 है. हालांकि कुछ रिपोर्ट्स की माने तो 15-20 रु का औसत मूल्य भी बताया गया है. चाय की बिक्री से उनकी दैनिक कमाई ₹2,450 से ₹3,500 के बीच होती है, जो कि 500 कप चाय ($500 \times 7 = 3500$) के आधार पर है.

सोशल मीडिया और इवेंट से कमाई

डॉली चायवाला की पहचान केवल चाय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह एक फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर भी हैं. माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स को चाय पिलाने का वीडियो वायरल होने के बाद उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई है. 

उनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर लाखों फॉलोअर्स हैं. वे ब्रांड प्रमोशन, स्पॉन्सरशिप और पेड पोस्ट्स के जरिए से हर महीने ₹50,000 से ₹1,00,000 तक कमा सकते हैं.

कुवैत के एक फूड व्लॉगर के अनुसार, डॉली चायवाला एक इवेंट या शो में शामिल होने के लिए लगभग 5 रु लाख रुपये तक चार्ज करते हैं. इसके अलावा, उनकी टीम के लिए 4 या 5 स्टार होटल में ठहरने की मांग भी होती है. यह फीस केवल एक दिन के अपीयरेंस के लिए हो सकती है.

