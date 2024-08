IBPS SO Recruitment 2024: आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 884 पदों के लिए इस डेट तक भरे जाएंगे फॉर्म

IBPS SO Recruitment 2024 Registration: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन (IBPS) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (IBPS SO 2024) की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 1 अगस्त से शुरू कर दी है. आईबीपीएस एसओ भर्ती अभियान के जरिए बैंकों में कुल 884 स्केल 1 स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों को भरना है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए संस्थान के आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाना होगा. आईबीपीएस एसओ 2024 भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 21 अगस्त 2024 तक भरे जाएंगे.

IBPS SO Recruitment 2024: रिक्तियों का विवरण

एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर: 346 पद एचआर/पर्सोनल ऑफिसर: 25 पद आईटी ऑफिसर: 170 पद लॉ ऑफिसर: 125 पद मार्केटिंग ऑफिसर: 205 पद राजभाषा अधिकारी: 13 पद

IBPS SO Recruitment 2024: उम्र सीमा

आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर पद के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की उम्र 1 अगस्त, 2024 तक कम से कम 20 वर्ष और 30 वर्ष से कम होनी चाहिए. अधिकतम आयु सीमा में ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार को तीन साल, एससी, एसटी वर्ग को पांच साल और दिव्यांगों को दस साल की छूट है.

IBPS SO Recruitment 2024: जरूरी योग्यता

एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर (स्केल I): कृषि/बागवानी/पशुपालन/कृषि जैव प्रौद्योगिकी/पशु चिकित्सा विज्ञान/डेयरी विज्ञान/मत्स्य विज्ञान/मछली पालन/बीटेक जैव प्रौद्योगिकी/खाद्य विज्ञान/कृषि व्यवसाय प्रबंधन/खाद्य प्रौद्योगिकी/कृषि इंजीनियरिंग/रेशम पालन/डेयरी प्रौद्योगिकी/मत्स्य इंजीनियरिंग में 4 वर्षीय डिग्री हो.

आईटी अधिकारी (स्केल-I): कंप्यूटर एप्लिकेशन/इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/इलेक्ट्रॉनिक्स/ कंप्यूटर साइंस/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलिकम्युनिकेशन /इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में 4 वर्षीय इंजीनियरिंग डिग्री हो.

लॉ ऑफिसर (स्केल-I): एलएलबी डिग्री होनी चाहिए और बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में इनरोल होना चाहिए.

राजभाषा अधिकारी (स्केल I): बैचलर लेवल पर अंग्रेजी विषय के साथ हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए.

कैसे अप्लाई करें (How to apply for IBPS So Recruitment 2024)