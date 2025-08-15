विज्ञापन

IBPS PO Pre 2025 का सैंपल क्वेश्चन पेपर हुआ जारी, यहां देखें एग्जाम पैटर्न से लेकर शेड्यूल

परीक्षा की तैयारी को धार देने के लिए अब आईबीपीएस ने एडमिट कार्ड के बाद डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन, एग्जाम पैटर्न और सैंपल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिए हैं. 

IBPS PO 2025 : सैंपल पेपर जारी करते हुए आईबीपीएस ने सलाह दी है कि उम्मीदवार स्पीड और एक्युरेसी पर ध्यान दें.

IBPS PO Pre 2025 : आईबीपीएस (Institute of Banking Personnel Selection) ने हाल ही में आईबीपीएस पीओ (Probationary Officer) प्रीलिम्स 2025 के एडमिट कार्ड जारी किए हैं. आपको बता दें कि प्रोबेशनरी ऑफिसर की प्रीलिमिनरी परीक्षा 17, 23 और 24 अगस्त को चार-चार शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. परीक्षा की तैयारी को धार देने के लिए अब आईबीपीएस ने एडमिट कार्ड के बाद डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन, एग्जाम पैटर्न और सैंपल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिए हैं. ताकि परीक्षार्थी परीक्षा फॉर्मेट से परिचित हो सकें. इनमें इंग्लिश लैंग्वेज (ग्रामर, शब्दावली, कंप्रीहेंशिव), क्वाटिटेटिव एप्टीट्यूड (कैलकुलेशन, डेटा, इंटरप्रिटेशन) और रीजनिंग एबिलिटी (एनालॉजी,क्लासिफिकेशन, लॉजिकल रिलेशन) के उदाहरण शामिल हैं.

IBPS PO Pre 2025 एग्जाम पैटर्न

सैंपल पेपर जारी करते हुए आईबीपीएस ने सलाह दी है कि उम्मीदवार स्पीड और एक्युरेसी पर ध्यान दें, सिलेबस को अच्छे से कवर करें और कट ऑफ से ज्यादा नंबर स्कोर करें. इससे मेन परीक्षा के लिए क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाएंगे.

आईबीपीएस पीओ प्री 2025 एग्जाम पैटर्न

  • इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा जिसमें 30 प्रश्न कुल 30 अंक के होंगे समय 20 मिनट मिलेगा
  • दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर होगा जिसमें कुल 35 प्रश्न 30 अंक के होंगे. जो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में होगा, इसके लिए समय 20 मिनट होगा
  • रीजनिंग एबिलिटी का पेपर 40 अंको का होगा जिसमें कुल 35 प्रश्न होंगे. जिसकी भाषा इंग्लिश और हिंदी दोनों होगी. इसके लिए भी 20 मिनट का समय दिया जाएगा
  • ये तीनों पेपर 60 मिनट और 100 अंकों के होंगे.

