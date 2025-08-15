IBPS PO Pre 2025 का सैंपल क्वेश्चन पेपर हुआ जारी, यहां देखें एग्जाम पैटर्न से लेकर शेड्यूल

IBPS PO Pre 2025 : आईबीपीएस (Institute of Banking Personnel Selection) ने हाल ही में आईबीपीएस पीओ (Probationary Officer) प्रीलिम्स 2025 के एडमिट कार्ड जारी किए हैं. आपको बता दें कि प्रोबेशनरी ऑफिसर की प्रीलिमिनरी परीक्षा 17, 23 और 24 अगस्त को चार-चार शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. परीक्षा की तैयारी को धार देने के लिए अब आईबीपीएस ने एडमिट कार्ड के बाद डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन, एग्जाम पैटर्न और सैंपल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिए हैं. ताकि परीक्षार्थी परीक्षा फॉर्मेट से परिचित हो सकें. इनमें इंग्लिश लैंग्वेज (ग्रामर, शब्दावली, कंप्रीहेंशिव), क्वाटिटेटिव एप्टीट्यूड (कैलकुलेशन, डेटा, इंटरप्रिटेशन) और रीजनिंग एबिलिटी (एनालॉजी,क्लासिफिकेशन, लॉजिकल रिलेशन) के उदाहरण शामिल हैं.

IBPS PO Pre 2025 एग्जाम पैटर्न

दुनिया के किस देश में हैं सबसे ज्यादा कुत्ते, देखें टॉप 10 की लिस्ट

सैंपल पेपर जारी करते हुए आईबीपीएस ने सलाह दी है कि उम्मीदवार स्पीड और एक्युरेसी पर ध्यान दें, सिलेबस को अच्छे से कवर करें और कट ऑफ से ज्यादा नंबर स्कोर करें. इससे मेन परीक्षा के लिए क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाएंगे.

आईबीपीएस पीओ प्री 2025 एग्जाम पैटर्न