XAT Answer Key 2026: जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट आंसर-की हुई जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट (XLRI) ने जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट (XAT) 2026 के लिए रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी हैं. परीक्षा 4 जनवरी को हुई थी. जिन भी उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था, वो रिस्पॉन्स शीट एक बार जरूर देख लें. जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट xatonline.in पर आंसर शीट को अपलोड कर दिया गया है. आंसर की के साथ ही ऑब्जेक्शन विंडो भी खुल गई है. जो अगले 2-3 दिनों तक खुली रहेगी. अगर कोई आंसर सही नहीं लगे तो उसपर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं.

जिन भी आंसर पर आपत्तियां होंगी, उन्हें एक्सपर्ट्स की एक टीम देखी. अगर कुछ गलत लगा तभी बदलाव किया जाएगा. जिसके बाद ही फाइनल आंसर जारी की जाएगी. XAT 2026 का रिज़ल्ट फ़ाइनल आंसर की पर आधारित होगा.

बता दें कि XAT एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है. इस एग्जाम के जरिए ही टॉप बिज़नेस स्कूलों में MBA/PGDM प्रोग्राम में एडमिशन मिलते हैं. इस एग्जाम का आयोजन हर साल किया जाता है. जो उम्मीदवार ये एग्जाम क्रैक करते हैं, वो देशभर के 250 से ज़्यादा बिज़नेस स्कूल में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं. जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट के स्कोर के आधार बिज़नेस स्कूल में दाखिला मिलेता है.

कब आएगा रिजल्ट

उम्मीद की जा रही है कि जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट (XAT) के नतीजे इस महीने के आखिरी हफ्ते में जारी किए जा सकते हैं. वहीं पिछले छह सालों के स्कोर-पर्सेंटाइल ट्रेंड को देखा जाए तो साल 2026 में टॉप पर्सेंटाइल के लिए ज़रूरी XAT स्कोर 2025 से थोड़ा कम होने की संभावना है. अनुमान के अनुसार, XAT 2026 में 99 पर्सेंटाइल पाने के लिए 35-36 मार्क्स का स्कोर काफ़ी हो सकता है. जबकि 2025 में 38.4 मार्क्स ज़रूरी थे. 95 पर्सेंटाइल के लिए, कैंडिडेट्स को 29-30 मार्क्स की ज़रूरत हो सकती है, जबकि 90 पर्सेंटाइल के लिए लगभग 25-26 मार्क्स की उम्मीद है.