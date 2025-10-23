विज्ञापन

Success Story: महज 22 साल में IAS बन गई थी ये लड़की, पहले ही अटेंप्ट में क्रैक किया UPSC

IAS बनने का सपना देखने वाले उम्मीदवार जी जान लगाकर परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन हर किसी का सपना पूरा नहीं हो पाता है. ऐसी ही कहानी है राजस्थान की मोनिका की, जिन्होंने 22 साल की उम्र में ये सपना पूरी किया.

Read Time: 2 mins
Share
Success Story: महज 22 साल में IAS बन गई थी ये लड़की, पहले ही अटेंप्ट में क्रैक किया UPSC
नई दिल्ली:

IAS Success Story: ये कहानी है राजस्थान की मोनिका की जिन्होंने ये साबित किया है कि इमानदारी से मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है. इतनी कम उम्र में उन्होंने वो कर दिखाया जो बड़े-बड़े नहीं कर पाते.  मोनिका ने महज 22 साल की उम्र में यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली है. लेकिन यहां तक पहुंचने का सफर इतना आसान नहीं था. IAS मोनिका का नाता सीकर के लिसाडिया गांव से हैं,

इतनी कम उम्र में मोनिका बनीं IAS

मोनिका के पिता हरफूल सिंह यादव RAS अधिकारी हैं. जिसके चलते उनका हमेशा से सिविल सेवा परीक्षा के तरफ लगाव रहा. यही वजह कि 22 साल की उम्र में उन्होंने पहले प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा में 403वीं  रैंक हासिल कर ली. IAS बनने के बाद मोनिका ने राजस्थान सिविल सेवा परीक्षा में भी 93वीं रैंक हासिल किया. इसके अलावा उन्होंने नेट, JRF और CA जैसी मुश्किल परीक्षा भी पास कर ली थी. इतना ही नहीं उन्हें लखनऊ स्थित भारतीय रेलवे प्रबंधन संस्थान में 78 सप्ताह की ट्रेनिंग के दौरान सबसे अच्छा प्रदर्शन का पुरस्कार भी मिला, जिससे उन्होंने अपने जिले का नाम किया.

उनकी शादी भी IAS अधिकारी से हुई 

आईएएस (IAS) बनने के बावजूद आईएएस मोनिका यादव अपनी मिट्टी जुड़ी हैं. मोनिका सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. मोनिका के पिता हरफूल सिंह यादव सीनियर RAS अधिकारी हैं, और मां सुनिता यादव हाउसवाइफ हैं. तीन भाई-बहनों में मोनिका सबसे बड़ी हैं. उनकी शादी IAS सुशील यादव से हुई है. वह बचपने से ही पढ़ाई में अच्छी रही हैं. स्कूलों में भी उनका अच्छा प्रदर्शन रहा. 

ये भी पढ़ें-AIIMS में निकली सीनियर रेजिडेंट पदों के लिए बंपर वैकेंसी, 67 हजार मिलेगी सैलरी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Success Stories, Success Story Hindi, Success Story, Success Story Ias Officer, Success Story Examples
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com