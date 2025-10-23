Success Story: महज 22 साल में IAS बन गई थी ये लड़की, पहले ही अटेंप्ट में क्रैक किया UPSC

IAS Success Story: ये कहानी है राजस्थान की मोनिका की जिन्होंने ये साबित किया है कि इमानदारी से मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है. इतनी कम उम्र में उन्होंने वो कर दिखाया जो बड़े-बड़े नहीं कर पाते. मोनिका ने महज 22 साल की उम्र में यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली है. लेकिन यहां तक पहुंचने का सफर इतना आसान नहीं था. IAS मोनिका का नाता सीकर के लिसाडिया गांव से हैं,

इतनी कम उम्र में मोनिका बनीं IAS

मोनिका के पिता हरफूल सिंह यादव RAS अधिकारी हैं. जिसके चलते उनका हमेशा से सिविल सेवा परीक्षा के तरफ लगाव रहा. यही वजह कि 22 साल की उम्र में उन्होंने पहले प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा में 403वीं रैंक हासिल कर ली. IAS बनने के बाद मोनिका ने राजस्थान सिविल सेवा परीक्षा में भी 93वीं रैंक हासिल किया. इसके अलावा उन्होंने नेट, JRF और CA जैसी मुश्किल परीक्षा भी पास कर ली थी. इतना ही नहीं उन्हें लखनऊ स्थित भारतीय रेलवे प्रबंधन संस्थान में 78 सप्ताह की ट्रेनिंग के दौरान सबसे अच्छा प्रदर्शन का पुरस्कार भी मिला, जिससे उन्होंने अपने जिले का नाम किया.

उनकी शादी भी IAS अधिकारी से हुई

आईएएस (IAS) बनने के बावजूद आईएएस मोनिका यादव अपनी मिट्टी जुड़ी हैं. मोनिका सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. मोनिका के पिता हरफूल सिंह यादव सीनियर RAS अधिकारी हैं, और मां सुनिता यादव हाउसवाइफ हैं. तीन भाई-बहनों में मोनिका सबसे बड़ी हैं. उनकी शादी IAS सुशील यादव से हुई है. वह बचपने से ही पढ़ाई में अच्छी रही हैं. स्कूलों में भी उनका अच्छा प्रदर्शन रहा.

