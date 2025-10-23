AIIMS में निकली सीनियर रेजिडेंट पदों के लिए बंपर वैकेंसी, 67 हजार मिलेगी सैलरी

AIIMS Bharti 2025: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), बठिंडा में वैकेंसी निकली है. इन वैकेंसी के जरिए 150 से ज्यादा पदों पर भर्ती करने का एलान किया है. जो उम्मीदवार इच्छुक और योग्य हैं वे ऑफिशियल साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. एम्स बठिंडा में सीनियर रेजिडेंट के लिए भर्ती निकाली है. आवेदन की प्रक्रिया जारी है, और इसकी लास्ट डेट 20 नवंबर 2025 है. इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास कुछ योग्यता होनी चाहिए. जिसकी जानकारी आगे दी गई है.

AIIMS Bharti 2025: शैक्षणिक योग्यता

इन भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास देश के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमडी, एमएस, डीएनबी या एमडीएस की डिग्री होनी चाहिए. वहीं उम्र सीमा की बात की जाए तो आवेदन करने वाले उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 45 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. जबकि रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलेगी.एप्लीकेशन फॉर्म aiimsbathinda.edu.in पर जारी किया जाएगा.

इतनी मिलेगी सैलरी

इन पदों पर चयनित कैंडिडेट्स को हर महीने 67,700 रुपये सैलरी दी जाएगी.

एप्लीकेशन फॉर्म

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 1180 रुपये देना होगा.जबकि एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 590 रुपये है.

