हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू, जानें कितनी मिलेगी सैलरी

Haryana Police Constable Recruitment 2026: हरियाणा के जो युवा पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, वो समय रहते हरियाणा पुलिस में कॉन्स्टेबल के पदों के लिए निकली भर्ती के लिए आवेदन कर दें. ये भर्ती प्रक्रिया 11 जनवरी से शुरू हो गई है. बता दें कि HSSC Police Constable Recruitment 2026 के तहत कुल कॉन्स्टेबल के 5500 पदों को भरा जाना है. जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर दें.

हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की और से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 5500 पदों में से कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी (पुरुष) के लिए 4500 पद भरे जाने हैं. महिलाओं के लिए 600 पद भरे जाने हैं. अन्य पोस्ट गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के लिए हैं.

कैसे करें आवेदन

जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट hssc.gov.in पर जाएं. यहां पर HSSC Police Constable Recruitment 2026 दिखेगा. इसपर क्लिक कर दें. फॉर्म भरने से पहले बताई गई पूरी जानकारी को सही से पढ़ें और उसके बाद ही फॉर्म भरें. फॉर्म में पूछी गई हर एक जानकारी सही से भरें. गलत जानकारी भरने पर फॉर्म को रिजक्ट हो जाएगा.

क्या है आवेदन करने की आखिरी तारीख

आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 जनवरी, 2026 है. 25 जनवरी रात 11 बजकर 59 मिनट तक ही आवेदन लिंक एक्टिव रहेगा. इस पोस्ट के लिए आवेदन करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो आखिरी तारीख का इंतजार न करें, समय रहते ही अप्लाई कर दें.

HSSC Police Constable Salary

हरियाणा पुलिस में कॉन्स्टेबल लेवल 3 के तहत आता है. ऐसे में कॉन्स्टेबल की बेसिक सैलरी 21700 रुपये होती है. वहीं चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन फिजिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर होगा. जिन उम्मीदवारों का चयन होगा उन्हें भर्ती का लेटर दिया जाएगा.

