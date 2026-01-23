यूपी के बाद हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती की आयुसीमा में भी तीन साल की छूट, ऐसे करें आवेदन

Haryana Police Constable Bharti: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से युवाओं को बड़ा तोहफा दिया गया है. राज्य में निकली पुलिस कांस्टेबल की हजारों भर्तियों में अब आयुसीमा को तीन साल बढ़ा दिया गया है. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की तरफ से पुलिस में कांस्टेबल के 5500 पदों पर भर्ती निकाली गई है. इसके लिए आवेदन हो रहे हैं, इसी बीच आयुसीमा में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है.

अब कितने साल तक के युवा कर सकते हैं आवेदन?

हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए पहले 18 साल से लेकर 25 साल तक के युवा आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब तीन साल की आयुसीमा बढ़ाए जाने के बाद 28 साल तक की उम्र के युवा आवेदन कर सकते हैं. इस फैसले के बाद अब इस भर्ती में लाखों आवेदन बढ़ सकते हैं. पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कई युवा आयुसीमा में राहत देने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद आखिरकार उनकी बात मान ली गई है.

आखिरी तारीख में भी बदलाव

आयुसीमा बढ़ाने के फैसले के साथ ही आवेदन की आखिरी तारीख में भी बदलाव किया गया है. पहले आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 जनवरी तय की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 जनवरी 2026 कर दिया गया है. जिन युवाओं की उम्र 25 साल से ज्यादा हो चुकी थी, वो अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन तुरंत कर सकते हैं.

ऐसे करें अपना आवेदन

हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर हो रहे हैं.

वेबसाइट पर जाने के बाद HSSC Police Constable Recruitment 2026 का विकल्प नजर आएगा.

यहां आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको अपना फॉर्म सबमिट करना होगा.

जानकारी को एक बार जरूर पढ़ लें, गलत जानकारी देने पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है.

किसके लिए कितनी सीटें

पुरुष कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी): 4500 पद

महिला कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी): 600 पद

पुरुष कांस्टेबल (रेलवे पुलिस -GRP): 400 पद

32000 यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती: आयुसीमा में छूट को लेकर नई गाइडलाइन जारी, दूर कर लें कंफ्यूजन