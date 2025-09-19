कैसे तैयार होता भारत का सबसे जांबाज NSG कमांडो, भर्ती से लेकर ट्रेनिंग तक पूरी जानकारी यहां पढ़िए

How to become NSG: भारत में हमारी सुरक्षा के लिए कई तरह की फोर्स काम करती हैं. बॉर्डर पर देश की रक्षा का जिम्मा BSF के पास होता है, वहीं अलग-अलग परिस्थितियों में काम करने के लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जैसी फोर्स भी मौजूद हैं. इन्हीं में से एक है NSG (National Security Guard) यानी कि एनएसजी कमांडो.

इन्हें ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है. इनका काम बेहद खास और खतरनाक होता है. एनएसजी कमांडो को देश के VIP लोगों की सुरक्षा, आतंकवादियों से निपटना, हाईजैक जैसी स्थिति को कंट्रोल करना और बड़े ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देना होता है. इनके लिए कहा जाता है कि ये अपनी जान की परवाह किए बिना देश और नागरिकों की रक्षा करते हैं.

एनएसजी कमांडो बनने की योग्यता (NSG Eligibility)

सबसे पहले ये जान लीजिए कि सीधे एनएसजी कमांडो की भर्ती नहीं होती. इसके लिए आपको पहले आर्मी, BSF, CRPF, CISF या किसी और केंद्रीय सुरक्षा बल में शामिल होना पड़ता है. वहां से ही बेहतरीन और चुने हुए जवानों को एनएसजी में भेजा जाता है.

• एप्लिकेंट भारतीय नागरिक होना चाहिए.

• उम्र 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए.

• शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह फिट होना जरूरी है.

• लंबाई कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए.

• शादीशुदा और अविवाहित दोनों आवेदन कर सकते हैं.

• महिला और पुरुष दोनों NSG कमांडो बन सकते हैं.

सिलेक्शन प्रोसेस और ट्रेनिंग

एनएसजी कमांडो बनना आसान नहीं है. इसका चयन और ट्रेनिंग बेहद कठिन होती है. सबसे पहले सेना या सुरक्षा बल से चुने गए जवानों को 26 तरह के टास्क सिर्फ 25 मिनट में पूरे करने होते हैं. इसके बाद उन्हें 90 दिन की कठोर ट्रेनिंग दी जाती है.

इस दौरान:

• 50,000 से ज्यादा कारतूस चलाने की प्रैक्टिस होती है.

• 25 सेकंड के अंदर 14 टारगेट को हिट करना होता है.

• कठिन परिस्थितियों, बाधाओं और रेगुलर प्रेक्टिस से गुजरना पड़ता है.

कहा जाता है कि 100 जवानों में से सिर्फ 20 ही ये ट्रेनिंग पूरी कर पाते हैं.



अलाउंस, सैलरी और फायदे

एनएसजी कमांडो को अच्छी सैलरी और भत्ता मिलता है.

• सैलरी: लगभग 80,000 रु. से 1,60,000 रु. प्रतिमाह.

• ड्रेस भत्ता: ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए 27,800 और नॉन-ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए 21,275 सालाना.

फायदे की बात करें तो ये नौकरी गर्व से भरी हुई है. इसमें आपको देश की सुरक्षा के लिए विशेष ऑपरेशंस करने का मौका मिलता है.



जरूरी स्किल्स

• निडर और अनुशासित होना चाहिए.

• कठिन परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता हो.

• अपनी पहचान गुप्त रखनी होती है.

• आलस और कमजोरी की कोई जगह नहीं होती.

• हमेशा मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहना जरूरी है.



करियर और स्कोप

एनएसजी कमांडो का करियर शानदार माना जाता है. रिटायरमेंट के बाद भी ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में काम कर सकते हैं या फिर पुलिस और सेना में भर्ती होने वालों को प्रशिक्षण दे सकते हैं.

ये भी पढ़ें-BSSC Bharti 2025: बिहार स्टेनोग्राफर के लिए 432 पदों पर भर्ती, 12वीं के लिए सरकारी नौकरी