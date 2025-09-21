विज्ञापन

BSSC Bharti 2025: बिहार स्टेनोग्राफर के लिए 432 पदों पर भर्ती, 12वीं के लिए सरकारी नौकरी

BSSC Bharti 2025: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) की ओर से स्टेनोग्राफर पदों के लिए वैकेंसी निकाली है. 12वीं पास के लिए सुनहरा मौका है.

नई दिल्ली:

BSSC Bharti 2025: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) की ओर से स्टेनोग्राफर/स्टेनो टाइपिस्ट ग्रेड-III पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. बिहार में सरकारी नौकरी करने की तैयारी करने वालों के लिए उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. इस वैकेंसी के लिए जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए 25 सितंबर 2025 से शुरू होगी, और लास्ट डेट 5 नवंबर 2025 है. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाना होगा.परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 3 नवंबर 2025 तय की गई है.इस वैकेंसी के जरिए कुल  432 पदों को भरा जाएगा. 

Bihar BSSC Stenographer Bharti 2025:शैक्षणिक योग्यता 

जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे उनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए. साथ ही हिन्दी और अंग्रेजी में शॉर्टहैंड, टाइपिंग और कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए. शैणक्षिक योग्यता से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखें. 

आयु सीमा (Age Limit)

उम्मीदवारों की कम से कम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 37 साल तय की गई है. उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 अगस्त 2025 को आधार बनाकर की जाएगी. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी.

परीक्षा शुल्क

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा. 

