कैसे बन सकते हैं मेट्रो ड्राइवर, क्या है मिनिमम क्वाालिफिकेश, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी..?

Metro Train Driver Qualification: मेट्रो ट्रेन चलाना सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि हजारों लोगों की रोज की सफर को सुरक्षित और समय पर पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी है. दिल्ली मेट्रो जैसी तेज और भरोसेमंद सर्विस के पीछे ट्रेन ऑपरेटर की अहम भूमिका होती है. अगर आपका सपना भी मेट्रो ट्रेन चलाने का है, तो यहां जानिए इस करियर में कदम रखने का पूरा प्रोसेस और शुरुआती कमाई.

मेट्रो ड्राइवर के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए

मेट्रो ड्राइवर बनने के लिए आपके पास AICTE से मान्यता प्राप्त इंस्टिट्यूट से ITI पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा. 10वीं पास होना जरूरी है और अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, तो आपको प्राथमिकता मिल सकती है. उम्र आमतौर पर 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए, हालांकि कुछ कैटेगरी में उम्र की छूट मिलती है. अच्छी आंखों की रोशनी और फिटनेस भी जरूरी है.

कहां निकलती है वैकेंसी?

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और अलग-अलग शहरों की मेट्रो कंपनियां समय-समय पर ट्रेन ऑपरेटर के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी करती हैं. इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

ये है सिलेक्शन प्रोसेस

सबसे पहले लिखित परीक्षा होती है, जिसमें टेक्निकल नॉलेज, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं. परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेट का मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें खास ध्यान आंखों की जांच पर दिया जाता है. इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है. जो कैंडिडेट इन स्टेप्स को क्लियर कर लेते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें सिमुलेटर प्रैक्टिस, सेफ्टी प्रोसीजर्स और असली मेट्रो ट्रेन ऑपरेट करना शामिल है.

सैलरी कितनी मिलती है?

फ्रेशर के तौर पर मेट्रो ड्राइवर को शुरुआत में लगभग 30 से 35 हजार रुपये महीने मिलते हैं. अनुभव और प्रमोशन के साथ यह 91 हजार रुपये तक पहुंच सकती है. (इन आंकडों में समय के साथ बदलाव भी होता रहता है) इसके अलावा अलग-अलग भत्ते और दूसरे बेनिफिट्स भी मिलते हैं.