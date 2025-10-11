विज्ञापन

दिवाली पर सरकारी कर्मचारियों की हो जाती है बल्ले-बल्ले! जानिए कितना मिलता है बोनस?

Diwali Bonus: इस दिवाली सरकारी कर्मचारियों की खुशी दोगुनी हो गई है. केंद्र सरकार ने न सिर्फ बोनस का तोहफा दिया है, बल्कि महंगाई भत्ते (DA) में भी बढ़ोतरी कर दी है. बढ़े हुए डीए का एरियर भी अक्टूबर की सैलरी में शामिल होगा.

नई दिल्ली:

Diwali Bonus: त्योहारों का सीजन शुरू होते ही देशभर के सरकारी कर्मचारियों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है. हर बार की तरह इस बार भी दिवाली से ठीक पहले केंद्र सरकार ने बोनस और महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है. यानी इस बार घर की सजावट के साथ-साथ शॉपिंग लिस्ट भी लंबी होने वाली है. सरकार के इस फैसले से लाखों परिवारों की दिवाली और भी रौशन हो गई है. ऐसे में सवाल उठता है कि दिवाली पर सरकार किसे कितना बोनस देती है. इस बार किसे कितना फायदा होने वाला है.

दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए डबल गुड न्यूज

सरकार ने इस साल केंद्रीय कर्मचारियों को एक साथ दो-दो खुशखबरी दी है. पहला तो बोनस का ऐलान और दूसरा महंगाई भत्ते (DA) में 3% का इजाफा किया है. अब डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया है. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी, यानी अक्टूबर की सैलरी में जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर भी जुड़कर आएगा. इससे पहले मार्च 2025 में भी 2% की बढ़ोतरी हुई थी, तो कुल मिलाकर एक साल में 5% का फायदा मिल चुका है.

DA क्या होता है और क्यों बढ़ता है?

जब चीजों के दाम बढ़ते हैं, तो हमारी जेब पर बोझ बढ़ता है, सरकार भी इसे समझती है. इसी वजह से वह अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी DA देती है. यह बेसिक सैलरी का एक तय हिस्सा होता है, जो कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए जोड़ा जाता है. सीधे शब्दों में कहें तो जब बाजार महंगा होता है, तो सरकार आपकी सैलरी में थोड़ा 'एक्स्ट्रा' जोड़ देती है, ताकि लाइफ टेंशन-फ्री यानी बिना आर्थिक बोझ के चलती रहे.

रेलवे कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले बड़ा तोहफा

रेलवे कर्मचारियों के लिए तो इस बार दिवाली किसी जैकपॉट से कम नहीं है. केंद्र ने उनके लिए 78 दिनों की सैलरी के बराबर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) को मंजूरी दी है. इस स्कीम से करीब 11 लाख नॉन-गजेटेड कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जिनमें लोको पायलट, ट्रैक मेंटेनर, स्टेशन मास्टर और गार्ड जैसे फ्रंटलाइन स्टाफ शामिल हैं. हर कर्मचारी को मैक्सिमम 17,951 रुपये का बोनस मिलेगा. सरकार ने यह घोषणा 29 सितंबर को की थी और दशहरा से पहले ही यह रकम खातों में पहुंच गई है. इस बोनस को रेलवे की बेहतर परफॉर्मेंस और लगातार प्रॉफिटेबल ऑपरेशन के इनाम के रूप में देखा जा रहा है.

ग्रुप B और C के कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी

रेलवे के अलावा केंद्र सरकार के ग्रुप C और नॉन-गजेटेड ग्रुप B कर्मचारियों को भी 30 दिन की सैलरी के बराबर बोनस दिया जा रहा है. यह बोनस सीधे अक्टूबर की सैलरी के साथ आएगा, ताकि त्योहारों के खर्च में कोई दिक्कत न हो. सरकार का कहना है कि यह कदम कर्मचारियों के काम की सराहना और त्योहारी मौसम में उन्हें आर्थिक मजबूती देने के लिए उठाया गया है.

दिवाली बोनस से सैलरी में कितना इजाफा

अगर किसी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो 3% बढ़ने पर 540 रुपये हर महीने का फायदा होगा. चूंकि यह बढ़ोतरी जुलाई से लागू है, इसलिए अक्टूबर में तीन महीने का एरियर यानी 1,620 रुपये का अतिरिक्त भुगतान भी मिलेगा. इस तरह कुल मिलाकर अक्टूबर की सैलरी में करीब 2,160 रुपये का एक्स्ट्रा बोनस जैसा तोहफा मिलेगा और यह बोनस से अलग है.

