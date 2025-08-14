विज्ञापन

Up police में 4543 पदों पर निकली बंपर भर्ती, जान लीजिए Exam Pattern से लेकर सेलेक्शन प्रोसेस

UP Police SI Bharti 2025 : एसआई पद के लिए आपको क्या योग्यता चाहिए, आइए आगे आर्टिकल में विस्तार से बता रहे हैं...

यूपी पुलिस SI भर्ती में किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट लोग आवेदन कर सकते हैं.

UP Police SI Bharti 2025 : उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड (UPPRPB) ने दरोगा पद के लिए बंपर भर्ती निकाली है. जो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में SI बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए सुनहरा मौका है. इस पद के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार upprpb.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. लेकिन आपको बता दें आवेदन करने से पहले रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. इसके अलावा एसआई पद के लिए आपको क्या योग्यता चाहिए, आइए आगे आर्टिकल में विस्तार से बता रहे हैं...

किस पद के लिए कितनी वैकेंसी

  • यूपी पूलिस सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस (महिला/पुरुष): 4242 पद
  • प्लाटून कमांडर PAC 135 पद 
  • प्लाटून कमांडर स्पेशल फोर्स 60 पद
  • सब इंस्पेक्टर महिला बटालियन 106 पद सुनिश्चित किए गए हैं

SI पद के लिए योग्यता

यूपी पुलिस SI भर्ती में किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट लोग आवेदन कर सकते हैं.

SI पद के लिए आयु सीमा

इस पद के लिए न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम 28 
वहीं, आयु सीमा में सभी वर्गों को तीन साल की छूट दी जाएगी
इसके अलावा आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी जाएगी

SI पद के लिए चयन प्रक्रिया

इस पद के लिए चयन, लिखित परीक्षा, फिजिकल एफिशियंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा.

SI पद के लिए शारीरिक दक्षता

इस पद के लिए शारीरिक दक्षता पुरुष उम्मीदवार के लिए 168 सेमी, सीना 79 सेमी बिना फुलाए और फुलाकर 84 सेमी होनी चाहिए

महिला उम्मीदवार के लिए हाइट 152 सेमी होनी चाहिए

SI पद के लिए एग्जाम पैटर्न

  • एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 40 प्रश्न सामान्य हिन्दी से, जो कुल 100 अंक के होंगे
  • लॉ/कॉन्सिटट्यूशन/जनरल नॉलेज से जुड़े 40 प्रश्न 100 अंक के होंगे
  • न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट से जुड़े 40 प्रश्न कुल 100 अंक के होंगे
  • मेंटल एप्टिट्यूड/इंटेलिजेंस/रीजनिंग टेस्ट से जुड़े 40 प्रश्न कुल 100 अंक के होंगे

 
 

UP Police, UP Police SI Bharti 2025, Opportunity To Become A Sub-inspector In UP, Upprpb
