BTech के बाद सिर्फ CS ही नहीं, ECE का भी जलवा, 2025 में IT इंजीनियरिंग जॉब्स का बदलता ट्रेंड

अच्छे करियर ऑप्शन की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए इंजीनियरिंग में कई नए और अच्छे ब्रांच हैं. जो आपको करियर में ग्रोथ देता है.

BTech के बाद सिर्फ CS ही नहीं, ECE का भी जलवा, 2025 में IT इंजीनियरिंग जॉब्स का बदलता ट्रेंड
नई दिल्ली:

Career Option: आज के दौर में हर छोटा-बड़ा बिजनेस पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर टिका है. यही वजह है कि सॉफ्टवेयर, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) जैसे क्षेत्रों में IT इंजीनियरों की मांग सातवें आसमान पर है. लेकिन 2025 में एक दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिल रहा है. अब केवल कंप्यूटर साइंस (CS) ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (ECE) के छात्र भी प्लेसमेंट के मामले में आगे नजर आ रहे हैं. 

ECE: सॉफ्टवेयर और IT का नया पावरहाउस

तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल ने ECE और IT के बीच की दूरी को खत्म कर दिया है. आज टॉप कंपनियां भर्ती करते समय ब्रांच से ज्यादा स्किल्स पर ध्यान दे रही है. ECE के छात्र अब कोडिंग, डेटा एनालिटिक्स और IT रोल्स में CS के छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की समझ होने के कारण ECE ब्रांच का करियर स्कोप और मार्केट वैल्यू तेजी से बढ़ी है.

NIT वारंगल के प्लेसमेंट में इस बार सबको चौंका दिया. ECE ब्रांच का हाईएस्ट पैकेज 64 लाख रु सालाना मिला था, जिसने कई मौकों पर कंप्यूटर साइंस को भी पीछे छोड़ दिया. इस साल कैंपस में कुल 1225 जॉब ऑफर मिले, जिनमें से 1201 छात्रों को नौकरी मिली. जिससे ये साबित होता है कि कोर इंजीनियरिंग ब्रांच के छात्र भी IT सेक्टर में बादशाहत कायम कर रहे हैं.

करियर सिक्योरिटी और फ्यूचर

आईटी सेक्टर में नौकरी की सुरक्षा के साथ-साथ कंटीन्यूअस लर्निंग (Continuous Learning) का मौका मिलता है. टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है, इसलिए एक स्किल्ड IT इंजीनियर की जरूरत कभी खत्म नहीं होगी. अगर आपकी रुचि कंप्यूटर, गैजेट्स और नई तकनीक में है, तो BTech की CS या ECE ब्रांच आपके भविष्य को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है.

