विज्ञापन

यूपी के युवा हो जाएं तैयार, साल 2026 में आएगा रोजगार का तूफान

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है. अब प्रदेश का युवा रोजगार के लिए भटकने को मजबूर नहीं है. ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण अब लखनऊ में हो रहा है, जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की बड़ी उपलब्धि है.

Read Time: 3 mins
Share
यूपी के युवा हो जाएं तैयार, साल 2026 में आएगा रोजगार का तूफान
7 लाख से अधिक युवाओं को मिला रोजगार, 5 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तैयार.

उत्तर प्रदेश में नौकरियों के कई सारे अवसर युवाओं के लिए आनेवाले हैं. राज्य को 45 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले है. जो कि खूब सारी नौकरियां अपने साथ लाने वाले हैं. विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी जानकारी दी. सीएम ने कहा अबतक 45 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं. वहीं, 7 लाख से अधिक युवाओं को सीधे रोजगार मिला है. 5 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तैयार हैं.

सीएम ने कहा कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों के साथ-साथ परंपरागत उद्यमों को सशक्त कर एमएसएमई सेक्टर को नई मजबूती दी गई है, जिसका असर आज निवेश, निर्यात और रोजगार के रूप में साफ दिखाई दे रहा है. पहले किसी सरकार ने इन उत्पादों पर ध्यान नहीं दिया, जबकि मौजूदा सरकार ने इनकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब के प्रति सरकार की संवेदना अडिग है. 25 करोड़ की आबादी के कल्याण और सुरक्षा के लिए सरकार बिना किसी भेदभाव के मजबूती से खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि काला नमक चावल पर किसी ने ध्यान नहीं दिया. हमारी सरकार ने इसकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि शाही जी जहां भी जाते हैं, वहां के श्रेष्ठ स्थानीय खाद्य उत्पादों की जानकारी लेते हैं.

देश का सबसे बड़ा एमएसएमई नेटवर्क

सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के हर जनपद में एक-एक विशिष्ट उत्पाद था, लेकिन तकनीक, डिजाइन, मार्केट डिमांड और पैकेजिंग की जानकारी के अभाव में वे धीरे-धीरे बंद होते जा रहे थे. सरकार ने इन्हें सुविधाएं दीं और आज उत्तर प्रदेश के पास देश का सबसे बड़ा एमएसएमई नेटवर्क है. प्रदेश में करीब 96 लाख एमएसएमई इकाइयां हैं, जिनसे पौने दो करोड़ परिवारों की आजीविका चल रही है. एमएसएमई के जरिए यूपी दो लाख करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात कर रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है. अब प्रदेश का युवा रोजगार के लिए भटकने को मजबूर नहीं है. ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण अब लखनऊ में हो रहा है, जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की बड़ी उपलब्धि है. इसमें काम करने वाले सभी युवा उत्तर प्रदेश के हैं. आईटीआई, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग पास युवाओं को यहीं रोजगार मिला है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP Job 2026, UP Job, Sarkari Job 2026, UP Sarkari Naukari
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com