UP Police Bharti: अबतक नहीं किया रजिस्ट्रेशन? आज है लास्ट डेट, कहीं छूट न जाए 4543 भर्ती का मौका

UP Sub Insepector Bharti 2025: यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है, जो उम्मीदवार इन पदों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाए हैं वे जल्दी अप्लाई कर लें, क्योंकि आज रात को आवेदन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी. इस भर्ती के जरिए कुल 4543 भर्ती पदों पर नियुक्ति की जाएगी. ऐसे में उम्मीदवारों को जल्द से अप्लाई करना चाहिए. इन वैकेंसी में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पद, प्लाटून कमांडर पीएसी/उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस पद, प्लाटून कमाण्डर/उप निरीक्षक, विशेष सुरक्षा बल पद और महिला उप निरीक्षक ना.पु. (पीसी) पद शामिल है.
UP Sub Insepector Bharti 2025 Educational Eligibility
आवेदन की प्रक्रिया 12 अगस्त से जारी है, और 11 सितंबर लास्ट डेट तय की गई थी. ऑनलाइन आवेदन के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाना होगा. इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना होगा. ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें.
UP Sub Insepector Bharti 2025 Application Link
आयु सीमा (Age Limit)
उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जुलाई 2025 को आधार बनाकर की जाएगी। सभी वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है। वहीं, आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष के अतिरिक्त छूट प्रदान की गई है.
वैकेंसी डिटेल्स
उप निरीक्षक नागरिक पुलिस- 4242 पद
प्लाटून कमांडर पीएसी/उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस- 135 पद
प्लाटून कमाण्डर/उप निरीक्षक, विशेष सुरक्षा बल- 60 पद
महिला उप निरीक्षक ना.पु. (पीसी)- 106 पद
इतनी मिलेगी सैलरी
वेतनमान -पे बैण्ड 9300-34800 व ग्रेड पे-4200
एप्लीकेशन फीस
सामान्य / ईडब्लूएस / अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी - 500 रुपये होना चाहिए, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी - 400 रुपये होना चााहिए.
