Delhi Teacher Bharti: दिल्ली के प्राइमरी स्कूलों में 1180 पदों पर टीचर की भर्ती, 1,12,400 रु तक मिलेगी सैलरी

Delhi Primary Schools Teacher Vacacny: दिल्ली के प्राइमरी स्कूलों के लिए वैकेंसी निकली है. अगर आप दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. क्योंकि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (DSSSB) ने वैकेंसी निकाली है. प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक (PRT) पदों युवाओं के आवेदन मांगे गए हैं. नोटिस के अनुसार, भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 17 सितंबर से शुरू हो जाएगी. एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट 16 अक्टूबर 2025 तय की गई है. रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट dsssbonline.gov.in पर जाना होगा.

शैक्षणिक योग्यता ये होनी चाहिए

इस भर्ती के जरिए कुल 1180 पदों पर की जाएगी. इसमें से 502 पद अनारक्षित हैं. 306 पद ओबीसी, 137 ईडब्ल्यूएस, 166 एससी और 69 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित रखा गया है. किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास होना चाहिए और 50 प्रतिशत नंबर होने चाहिए. इसके अलावा उम्मीदवारों ने सीबीएसई द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) पास होना चाहिए. इसके साथ ही 02 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड)/ETE/JBT/DIET/B.El.Ed (चाहे किसी भी नाम से जाना जाए).

Final Advt No 05-2025 Asstt Teacher Primary 1 by priyakrgupta4

Delhi Teacher Bharti: आयु सीमा

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

इतनी मिलेगी सैलरी

इन पदों पर चयनित सभी उम्मीदवारों को हर महीने पे लेवल-6 के आधार पर 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये की सैलरी दी जाएगी.

ये भी पढ़ें-UP Govt Jobs: PET रिजल्ट के बाद आने वाली है 44000 पदों पर भर्तियां, जानिएं कहां कितनी होगी वैकेंसी