Railway Bharti 2025: सेंट्रल रेलवे में 10वीं पास लिए नौकरी, हाथ से जाने दें मौका, 2418 पदों पर अभी करें अप्लाई

Central Railway Jobs: रेलवे भर्ती सेल (RRC) ने सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटसशिप के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है. अगर आप इन वैकेंसी के लिए खुद को योग्य समझते हैं, तो अप्लाई कर लें. इस वैकेंसी के जरिए कुल 2418 पदों को भरा जाएगा. उम्मीदवारों के लिए ये सुनहरा मौका है, जो रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं. एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 12 अगस्त, 2025 से शुरू हो गई है. एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 11 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक है. एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए इसकी जानकारी आगे दी गई है.

Central Railway Jobs: के लिए योग्यता

सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटसशिप के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 10वीं पास होना होगा. साथ ही कम से कम 50 प्रतिशत नंबर होने चाहिए. इसके अलावा नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) या स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (SCVT) का सर्टिफिकेट होना चाहिए.

Rrc cr apprentice recruitment 2025 के लिए आयु सीमा

उम्मीदवार की आयु सीमा 15 साल से 24 साल के बीच होनी चाहिए. ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की उम्र में राहत दी गई है. एससी और एसटी उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में 5 साल की छूट दी गई है.

एप्लीकेशन फॉर्म की फीस

जनरल, ओबीसी और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों को 100 रुपये का शुल्क का भुगतान करना होगा. इसके अलावा एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और महिला उम्मीदवारों के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है.

सलेक्शन प्रोसेस

उम्मीदवारों का सलेक्शन आईटीआई और 10वीं में आए नंबरों के एवरेज नंबरों के आधार पर होगा. इसके बाद एक मेरिट लिस्ट तैयारी की जाएगी. मेरिट लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा.

ये भी पढ़ें-Bihar Sarkari Naukri: बिहार में निकली 5006 पदों पर सरकारी नौकरी, योग्यता और डिटेल्स यहां जानिए