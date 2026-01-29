Government Job Opportunity: B.Tech और MBA वालों के लिए भारत सरकार में नौकरी का शानदार मौका, सैलरी 40,000 रुपए

Government Job Opportunity: अगर आप बी.टेक या MBA कर चुके हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. भारत सरकार के आयुष मंत्रालय (Ministry of Ayush) ने यंग प्रोफेशनल्स पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. ये नौकरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी, लेकिन काम का एक्सपीरिएंस, सैलरी और मंत्रालय का नाम आपके करियर को मजबूत बना सकते हैं. अगर आप भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहां जानिए वैकेंसी डिटेल्स, कितनी मिलेगी सैलरी और पूरी प्रोसेस.

वैकेंसी से जुड़ी डिटेल्स

1. आयुष मंत्रालय में यंग प्रोफेशनल के लिए कुल 6 पदों पर भर्ती निकली है, जो बढ़ भी सकती है.

2. इस नौकरी के लिए शुरुआत में 1 साल के लिए पद भरे जाएंगे, लेकिन काम और परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आगे बढ़ाई जा सकती है.

3. कुल 40,000 रुपए मंथली सैलरी मिलेगी. इसमें कोई कटौती नहीं होगी.

4. इन पदों पर सेलेक्शन होने के बाद आपको नई दिल्ली में INA के आयुष भवन या ईस्ट किदवई नगर के NBCC बिल्डिंग में काम करने का मौका मिलेगा.

5. आवेदन की आखिरी तारीख 8 फरवरी 2026, शाम 5:30 बजे तक है.

कौन-कौन कर सकता है अप्लाई

-उम्मीदवार की उम्र 1 जुलाई 2026 को 32 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

-बैचलर डिग्री या बीटेक, एमबीए या इसके बराबर की डिग्री होनी चाहिए.

-मास्टर डिग्री, एमफिल, पीएचडी और एमडी भी अप्लाई कर सकते हैं.

-रिसर्च का एक्सपीरिएंस होना चाहिए.

-पब्लिश किए गए रिसर्च पेपर्स और संबंधित फील्ड में काम का अनुभव होना चाहिए.

जरूरी स्किल्स

1.हिंदी या इंग्लिश में लिखना आता हो.

2.कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की समझ

3.कम्युनिकेशन स्किल्स

अप्लाई कैसे करें

1. इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने चाहते हैं, तो आवेदन ऑनलाइन नहीं सिर्फ ऑफलाइन करना होगा.

2. Annexure-II फॉर्म सही तरीके से भरें.

3. पासपोर्ट साइज फोटो लगाएं.

4. CV और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी लगाएं.

5. सबको एक लिफाफे में रख लें.

6. इस फॉर्म को एड्रेस Establishment-II Section, Ministry of Ayush, Ayush Bhawan, GPO Complex, INA, New Delhi- 110023 पर भेज दें.

7. लिफाफे के ऊपर 'Application for the assignment of Young Professional in Ministry of Ayush' जरूर लिखें.

सेलेक्शन कैसे होगा

1. सेलेक्शन पूरी तरह मेरिट के आधार पर होगा.

2. मंत्रालय किसी भी आवेदन को बिना वजह बताए रिजेक्ट कर सकता है.

3. गलत जानकारी देने पर सेलेक्शन के बाद भी नौकरी जा सकती है.

4. मंत्रालय के नियमों के अनुसार सेलेक्शन प्रोसेस

5. फाइनल चयन, सेलेक्शन कमेटी करेगी.

ये भी पढ़ें-ग्रेजुएट युवाओं के लिए बड़ी सरकारी ट्रेनिंग, हर महीने मिलेंगे 20 हजार, जानिए कैसे करना है अप्लाई