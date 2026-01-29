विज्ञापन

ग्रेजुएट युवाओं के लिए बड़ी सरकारी ट्रेनिंग, हर महीने मिलेंगे 20 हजार, जानिए कैसे करना है अप्लाई

अगर आप ग्रेजुएशन के बाद सरकारी सेक्टर में करियर शुरू करना चाहते हैं, तो ग्रिड-इंडिया की अप्रेंटिसशिप आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. इसमें हर महीने स्टाइपेंड और देश के अलग-अलग शहरों में काम सीखने का मौका मिलेगा. जानिए पूरी डिटेल..

ग्रेजुएट युवाओं के लिए बड़ी सरकारी ट्रेनिंग, हर महीने मिलेंगे 20 हजार, जानिए कैसे करना है अप्लाई
ग्रिड-इंडिया भारत सरकार के पावर मंत्रालय के तहत आनेवाली एक मिनीरत्न सरकारी कंपनी है.

GRID-INDIA Graduate Apprenticeship 2025-26: अगर आपने ग्रेजुएशन पूरी कर ली है और सरकारी सेक्टर में काम सीखना चाहते हैं, तो ग्रिड इंडिया में आपके लिए शानदार मौका आया है. ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड (GRID-INDIA) ने एक साल की अप्रेंटिसशिप (GRID-INDIA Graduate Apprenticeship 2025-26) के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसमें हर महीने 20,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा. 52 सीटों के लिए अलग-अलग शहरों में वैकेंसी निकली है. यह कोई परमानेंट नौकरी नहीं है, लेकिन सरकारी संस्था में काम का एक्सपीरिएंस, सर्टिफिकेट और अच्छी ट्रेनिंग का फायदा मिलेगा. आइए जानते हैं इससे जुड़ी हर डिटेल..

ग्रिड इंडिया क्या है

ग्रिड-इंडिया भारत सरकार के पावर मंत्रालय के तहत आनेवाली एक मिनीरत्न सरकारी कंपनी है. यह देश में बिजली ग्रिड को कंट्रोल और मैनेज करने का काम करती है. यहां मिलने वाली अप्रेंटिसशिप को सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर में अच्छा एक्सपीरिएंस माना जाता है.

किन फील्ड्स में अप्रेंटिसशिप मिलेगी

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग

कंप्यूटर साइंस और आईटी

सिविल इंजीनियरिंग

फाइनेंस

ह्यूमन रिसोर्स (HR)

कहां-कहां मिलेगी ट्रेनिंग?

नई दिल्ली पावर ग्रिड सेंटर

मुंबई पावर ग्रिड सेंटर

बेंगलुरु पावर ग्रिड सेंटर

कोलकाता पावर ग्रिड सेंटर

गुवाहाटी-शिलॉन्ग पावर ग्रिड सेंटर

कौन कर सकता है अप्लाई

  1. आवेदक की उम्र 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए.
  2. ग्रेजुएशन का रिजल्ट आवेदन की आखिरी तारीख से पिछले 2 साल के अंदर आया हो.
  3. डिग्री रेगुलर कॉलेज से होनी चाहिए, डिस्टेंस या ऑनलाइन मान्य नहीं है.
  4. पहले किसी कंपनी में अप्रेंटिसशिप कर चुके उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते हैं.
  5. एक साल या उससे ज्यादा का जॉब एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए.
  6. आधार से लिंक और DBT-इनेबल्ड बैंक अकाउंट होना जरूरी है.

सेलेक्शन कैसे होगा, सैलरी कैसे मिलेगी

सिलेक्शन पूरी तरह मेरिट के आधार पर होगा. ग्रेजुएशन के मार्क्स को 85% वेटेज और पर्सनल इंटरव्यू को 15% वेटेज मिलेगा. ज्यादा नंबर वालों को पहले बुलाया जाएगा. अगर नंबर बराबर हुए, तो उम्र में बड़ा उम्मीदवार ऊपर रखा जाएगा. चुने गए अप्रेंटिस को हर महीने 20,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा. यह पैसा सीधे बैंक अकाउंट में आएगा. हालांकि, कोई HRA या रहने की सुविधा नहीं दी जाएगी.

आवेदन कैसे करें

  • सबसे पहले NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें.
  • रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद ग्रिड इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
  • करियर सेक्शन में जाकर 'Engagement of Apprentices' पर क्लिक करें.
  • ऑनलाइन फॉर्म भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
  • फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट या स्क्रीनशॉट संभालकर रखें.
  • कोई आवेदन फीस नहीं है.

आवेदन की जरूरी तारीखें

ऑनलाइन आवेदन शुरू- 24 जनवरी 2026

आवेदन की आखिरी

तारीख- 8 फरवरी 2026 (रात 11:45 बजे तक)

