SSC CGL 2025 परीक्षा कई केंद्रों पर हुई रद्द, जानें नई डेट्स और जरूरी अपडेट्स

SSC CGL Exam 2025 : कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा आयोजित बहुप्रतीक्षित SSC CGL 2025 Tier 1 परीक्षा के पहले दिन कई राज्यों के परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी और प्रशासनिक बाधाओं के कारण उम्मीदवारों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा है. जिसके चलते कुछ शहरों में परीक्षा रद्द कर दी गई है.

किन कारणों से रद्द हुई SSC CGL 2025 Tier 1 परीक्षा?

SSC ने अपनी आधिकारिक सूचना में स्पष्ट किया है कि दिल्ली, गुरुग्राम, कोलकाता, बोकारो और जम्मू जैसे प्रमुख शहरों में परीक्षा रद्द होने के पीछे मुख्य रूप से दो कारण थे:

पहला टेक्विनकल इश्यू- कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE) होने के कारण, कुछ केंद्रों पर तकनीकी समस्याएं सामने आईं.इनमें सिस्टम क्रैश, कनेक्टिविटी इश्यू और सॉफ्टवेयर संबंधी दिक्कतें शामिल थीं.

दूसरा प्रशासनिक कारण: कुछ स्कूलों और परीक्षा केंद्रों पर अपर्याप्त व्यवस्था या अन्य प्रशासनिक कारणों से परीक्षा का आयोजन करना संभव नहीं हो पाया. यह केंद्र प्रबंधन की लापरवाही को भी दर्शाता है.

प्रभावित एग्जाम सेंटर और नई एग्जाम डेट्स

ऐसे में अभ्यर्थियों को यह जानने की आवश्यकता है कि किन केंद्रों पर परीक्षा रद्द हुई है और उनकी नई तिथियां क्या हैं-

बोकारो: Tissa Technology, Steel City, Jharkhand – 827013 में पहली पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई है. इस परीक्षा के लिए नई तिथि जल्द ही SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित की जाएगी.

गुरुग्राम: MM Public School में प्रशासनिक कारणों से परीक्षा रद्द कर दी गई है. इस केंद्र के लिए परीक्षा अब 24, 25 और 26 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी.

दिल्ली: Bharti Vidya Niketan Public School में भी प्रशासनिक कारणों से परीक्षा रद्द हुई है. यहां की परीक्षाएं भी 24, 25 और 26 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएंगी.

कोलकाता: 12 सितंबर को माइंड मैट्रिक्स, कलाबेरिया, बिष्णुपुर बाजार बस स्टॉप के पास होने वाली परीक्षा की सभी शिफ्टें रद्द कर दी गई हैं. इस परीक्षा की नई तारीख जल्द घोषित होगी.

जम्मू: डिजिटल कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में पहली पाली तकनीकी कारणों से रद्द की गई है. इस केंद्र पर निर्धारित सभी उम्मीदवारों की परीक्षा अब 26 सितंबर 2025 को होगी.

जरूरी बात