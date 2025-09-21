विज्ञापन

Govt Jobs 2025: 7267 पदों पर निकली बंपर सरकारी नौकरी, 10वीं और 12वीं फटाफट करें अप्लाई

Govt Jobs: अगर आप एक सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और केवल 10वीं और 12वीं पास है तो आपके पास शानदार मौका है.

नई दिल्ली:

Sarkari Naukri 2025: एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) ने बंपर सरकारी नौकरी निकाली है. ये 10वीं, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट के लिए बंपर भर्ती निकली है.EMRS ने इस बार कुल 7267 पदों के लिए आवेदन मांगे है. अगर आप इस नौकरी के लिए खुद को योग्य समझते हैं और ये नौकरी पाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं. आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसकी लास्ट डेट 23 अक्टूबर 2025 है. पदों की संख्या ज्यादा है तो आपके लिए सुनहरा मौका है. 

EMRS Bharti 2025 Eligibility: कौन कर सकता है अप्लाई 

भर्ती के जरिए प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, जूनियर सचिवालय सहायक अकाउंटेंट, स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट जैसे पदों पर नियुक्ति की जाएगी. खास बात यह है कि 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए जूनियर सचिवालय सहायक और लैब अटेंडेंट पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं. जबकि अन्य पदों के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी गई है. 

जूनियर सचिवालय सहायक (क्लर्क)  के पदों के लिए 12वीं पास होना होगा. वहीं लैब अटेंडेंट पदों के लिए 10वीं पास + प्रयोगशाला तकनीशियन या 12वीं साइंस पास होना जरूरी है. शैक्षणिक योग्यता से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखें. नोटिस का लिंक आगे दिया गया है.

