IIM Placement 2025: इस बार के प्लेसमेंट में हाईएस्ट पैकेज 1.1 करोड़ का, 406 में से 395 छात्रों को मिली नौकरी

IIM Final Placement 2025: भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM) अहमदाबाद ने अपने फाइनल प्लेसमेंट रिपोर्ट जारी की है. जिसमें इस बार के प्लेसमेंट रिकॉर्ड का पता चला है. साल 2025 का प्लेसमेंट कमाल का रहा. IIM अहमदाबाद में इस बार का सबसे Highest Package 1.1 करोड़ का मिला है. इस प्लेसमेंट में दुनिया भर से बेस्ट कंपनियों ने ऑफर दिए हैं. पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट (PGP) 2025 बैच के इस फाइनल प्लेसमेंट में 406 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे, जिसमें 395 छात्रों को शानदार ऑफर मिला.

395 छात्रों को मिला शानदार ऑफर

IIM प्लेसमेंट प्रक्रिया में 406 स्टूडेंट्स प्लेसमेंट के लिए फॉर्म भरा था. वहीं 11 छात्रों ने अपने फैमिली बिजनेस का ऑप्शन चुना था. इन 406 स्टूडेंट्स में से 395 ने जॉब ऑफर स्वीकार किया.सबसे ज्यादा जॉब प्रोफाइल की बात करें तो कंसल्टिंग सेक्टर में ज्यादा लोगों ने पसंद किया. 156 छात्रों ने यहां जॉब ऑफर एक्सेप्ट किए. इसके बाद BFSI (बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस) सेक्टर में 99 ऑफर और जनरल मैनेजमेंट में 56 ऑफर दिए गए.

टॉप कंपनियां कौन-कौन थी?

प्लेसमेंट प्रक्रिया में 178 कंपनियां शामिल हुई थी. कुल 261 अलग अलग रोल्स ऑफर किए थे.इसमें से सबसे ज्यादा ऑफर देने वाली कंपनी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) ने सबसे ज्यादा 35 ऑफर दिए थे.इंटरनेशनल लेवल पर इस बार केवल दो ऑफर मिले,जिनमें अधिकतम कमाई की संभावना (MEP) 103474 डॉलर यानी लगभग 86 लाख रुपये तक रही.

दूसरे नंबर पर एक्सेंचर स्ट्रैटेजी ने 31 और बेन एंड कंपनी ने 17 छात्रों को ऑफर मिला.

बीएफएसआई सेक्टर में गोल्डमैन सैक्स ने 9 ऑफर दिए,

एवेंडस कैपिटल ने 7 ऑफर दिया.

अडानी ग्रुप ने 6 ऑफर दिया

टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 5 ऑफर दिया

एक को मिला 1.1 रुपये तक का पैकेज, सबसे बड़ा डोमैस्टिक पैकेज BFSI सेक्टर में 1.1 करोड़ रुपये का ऑफर रहा.

मीडियन पैकेज: 34.6 लाख

एवरेज पैकेज: 35.5 लाख

इस बार का कैसा रहा प्लेसमेंट?

कंसल्टिंग रोल्स का मीडियन पैकेज: 40.1 लाख (टॉप ऑफर 60 लाख तक)

प्रोडक्ट मैनेजमेंट: 44.8 लाख तक रहा

आईटी रोल्स: 36 लाख तक रहा



