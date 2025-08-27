विज्ञापन

Delhi Govt Jobs 2025: दिल्ली में 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी, 100 में करें आवेदन

Delhi Sarkari Naukri Vacancy: अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने ढेरों भर्तियां निकाली है. जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

नई दिल्ली:

Delhi govt jobs Vacancy: दिल्ली में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने ढेरों भर्तियां निकाली है. जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे अप्लाई कर सकते हैं. ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाना होगा. दिल्ली हाईकोर्ट के अलग-अलग पदों पर सरकारी नौकरी निकली है, इस भर्ती के जरिए कुल 334 पदों को भरा जाएगा, आवेदन करने की लास्ट डेट 24 सितंबर है,  उम्मीदवार जल्द से जल्द अप्लाई कर लें.

Delhi govt jobs Educational Qualification: शैक्षणिक योग्यता

दिल्ली की अलग-अलग भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को बस 10वीं पास होना होगा, वहीं डिस्पैच राइडर-कम-प्रोसेस सर्वर के लिए 10वीं पास के अलावा लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस भी होना चाहिए साथ ही 2 साल का अनुभव भी मांगा गया है. आयु सीमा की बात करें तो कम से कम 18 साल और अधिकतम 27 साल तय की गई है. एससी,  एसटी उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी.

Application Fees: आवेदन शुल्क

इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 100 रु फीस देना होगा. जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार वेबसाइट चेक करें.

वैकेंसी डिटेल्स

कोर्ट अटेंडेंट के 295 पद, 
कोर्ट अटेंडेंट (S) के 22 पद, 
कोर्ट अटेंडेंट (L) का 1 पद,
रूम अटेंडेंट (H) के 13 पद 
सिक्योरिटी अटेंडेंट के 3 पद शामिल हैं.

