उत्तराखंड VDO एडमिट कार्ड किया जारी, यहां से करें डाउनलोड...

UKSSSC VDO परीक्षा का आयोजन इस माह की 21 तारीख को सिंगल शिफ्ट में किया जाएगा. एग्जाम का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक है.

एडमिट कार्ड आप ईमेल आईडी/एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

UKSSSC VDO exam 2025 : उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की तरफ से ग्राम विकास अधिकारी (VDO) समेत ग्रुप सी के विभिन्न पदों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं.ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.uk.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड आप ईमेल आईडी/एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

कैसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड

  1. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए sssc.uk.gov.in पर जाना होगा
  2. फिर होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करिए
  3. फिर ईमेल आईडी/एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉगइन करिए
  4. यह जानकारी भरते ही आपका एडमिट कार्ड खुल जाएगा
  5. अब आप एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट का निकाल लीजिए

UKSSSC VDO परीक्षा का आयोजन इस माह की 21 तारीख को सिंगल शिफ्ट में किया जाएगा. जिसका समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक है. बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से 416 रिक्त पदों को भरा जाएगा.

वैकेंसी डिटेल

इस परीक्षा के माध्यम सहायक समीक्षा अधिकारी के 3 पद
वैयक्तिक सहायक के 3 पद
सहायक समीक्षक के 5 पद
राजस्व उपनीरिक्षक के 61 पद
ग्राम विकास अधिकारी के 205 पद
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के 16 पद
स्वागती के 3 पद
सहायक स्वागती के 1 पद भरे जाएंगे.

सेलेक्शन प्रोसेस

इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का चयन ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में आयोग द्वारा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगी. कुल 10 ऑब्जेक्टिल प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए 2 घंटे समय दिए जाएगा. 

नोटिफिकेशन लिंक

