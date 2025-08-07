विज्ञापन

CTET New Rule: 9वीं-12वीं क्लास टीचर बनना अब हुआ मुश्किल, देनी होगी सीटीईटी परीक्षा, CBSE का नया गाइडलाइन जल्द

अब 9वीं से 12वीं के टीचर बनने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी. क्योंकि अब 9वीं-12वीं CTET की परीक्षा देनी होगी. इसके लिए सीबीएसई जल्द ही नया गाइडलाइन जारी करेगा.

नई दिल्ली:

CTET Exam New Rule: अबतक ये सब जानते थे कि सेंट्रल स्कूल जैसे, नवोदय, केंद्रिय विद्यालय, सीबीएसई जैसे स्कूलों में पढ़ाने के लिए सीटेट की परीक्षा देनी होती है. क्लास 1 से 5 तक के लिए पेपर 1 की परीाक्षा देनी होती है और क्लास 5 से 8 तक पढ़ाने के लिए पेपर 2 की परीक्षा देनी होती है. उम्मीदवार दोनों पेपर भी अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं. लेकिन अब 9वीं से 12वीं के टीचर के लिए भी CTET की परीक्षा देनी होगी. इसके लिए सीबीएसई जल्द ही नया गाइडलाइन जारी करेगा. एनसीटीई और सीबीएसई दोनों मिलकर इस पर काम कर रहा है. 

CTET की चार लेवल पर परीक्षा आयोजित की जा सकती है

सीटीईटी की परीक्षा दो लेवल पर आयोजित की जाती है, पेपर1 और पेपर 2. जिसमें 1-5 और 6-8 शामिल है. लेकिन अब नौवीं से बारहवीं के लिए यह परीक्षा आयोजित होगी. यानी अब चार लेवल पर परीक्षा आयोजित की जा सकती है. नई गाइडलाइन जारी होने के बाद इस साल या अगले साल से इसे लागू किया जाएगा.  इतना ही नहीं सीटीईटी चार स्तरों पर लिए जाने की तैयारी है जिसमें बाल वाटिका के लिए भी शिक्षकों की परीक्षा ली जाएगी.

इस साल कब जारी होगा CTET Exam 2025 का नोटिफिकेशन?

रिपोर्ट के मुताबिक, बोर्ड की कुछ आंतरिक परीक्षाओं के कारण एग्जाम में देरी हो रही है. अगर गाइडलाइन जल्दी जारी हो गया तो इसी साल से तीन लेवल पर सीटेट की परीक्षा हो सकती है. 

फिलहाल 9वीं से 12वीं के टीचर के लिए क्या है योग्यता

वर्तमान में 9वीं से 12वीं में टीचर बनने के लिए बीएड और पोस्ट ग्रेजुएट की जरूरत पड़ती है. हालांकि कुछ स्कूलों में इसके साथ ही सीटीईटी 6-8 पास होना अपनी मर्जी है. सीबीएसई के सभी स्कूलों के लिए सीटीईटी क्वालीफाई होना अनिवार्य है. 

