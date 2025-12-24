विज्ञापन

CTET 2026 Correction Window: करेक्शन करने का आखिरी मौका! जल्द बंद होने वाली है विंडो- देखें Details 

CTET 2026 करेक्शन विंडो जल्द बंद होने वाली है. अगर आपने आवेदन में गलती की है, तो 26 दिसंबर से पहले सुधार कर लें. CTET परीक्षा 8 फरवरी 2026 को होगी और एडमिट कार्ड परीक्षा से दो दिन पहले जारी होंगे.

CTET 2026 Correction Window: CTET फरवरी 2026 के लिए करेक्शन विंडो जल्द ही बंद होने वाली है. अगर आपने आवेदन में कोई गलती की है, तो यह उसे सुधारने का आखिरी मौका है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने साफ कर दिया है कि करेक्शन विंडो 26 दिसंबर को बंद हो जाएगी. इसके बाद किसी भी हालत में बदलाव नहीं किया जा सकेगा. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तुरंत अपने फॉर्म की जांच करें.

कब होगा CTET का एग्जाम?

CTET का एग्जाम 8 फरवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा. बोर्ड ने बताया है कि एडमिट कार्ड परीक्षा से दो दिन पहले जारी किए जाएंगे. परीक्षा के नतीजे मार्च 2026 के अंत तक घोषित कर दिए जाएंगे. इसलिए समय पर तैयारी करना बेहद जरूरी है.

रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन

इस बार CTET ने रजिस्ट्रेशन के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. बोर्ड के अनुसार, आवेदन जमा करने के आखिरी तीन दिनों में यानी 16, 17 और 18 दिसंबर को क्रमशः 1,93,182, 3,53,218 और 4,14,981 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया.

कुल मिलाकर 11 नवंबर से 18 दिसंबर 2025 तक 25,30,436 उम्मीदवारों ने आवेदन पूरा किया. जबकि पिछले दो एग्जाम में जुलाई 2024 में 20,25,554 और दिसंबर 2024 में 16,72,748 उम्मीदवारों ने रजिस्टर किया था.

किस डिटेल में कर सकते हैं बदलाव?

CBSE ने उन जानकारियों की लिस्ट जारी की है जिनमें सुधार किया जा सकता है. उम्मीदवार अपने नाम की स्पेलिंग, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, कैटेगरी, जेंडर, दिव्यांगता की स्थिति, चुनी गई भाषा, रोजगार की स्थिति और पेपर (पेपर I या पेपर II) बदल सकते हैं. इसके अलावा, शैक्षणिक जानकारी और जिस संस्थान से डिग्री या डिप्लोमा लिया है, उसकी जानकारी भी अपडेट की जा सकती है. ध्यान रहे, रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर में बदलाव संभव नहीं है.

अंतिम तिथि का रखें ध्यान

बोर्ड ने चेतावनी दी है कि करेक्शन विंडो बंद होने के बाद किसी भी परिस्थिति में बदलाव का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए जल्द से जल्द अपने फॉर्म को चेक करें और जरूरी सुधार कर लें.

