IIM Ranchi 2025 mid-term Exams: आईआईएम रांची में अब मिड-टर्म एग्जाम को खत्म कर दिया गया है.

IIM Ranchi : मिड-टर्म एग्जाम का झंझट खत्म, 'वर्किंग विद एआई' प्रोजेक्ट के जरिए होगा स्टूडेंट्स का Evaluation
नई दिल्ली:

IIM Ranchi 2025 mid-term Exams: आईआईएम रांची ने जरूरी कदम उठाया है. IIM Ranchi में अब से मिड-टर्म एग्जाम नहीं होंगे. इसकी जगह स्टूडेंट्स का Evaluation  AI आधारित बिजनेस प्रोजेक्ट्स जरिए किया जाएगा. इस पूरी पहल को “Y” नाम दिया गया है. जिसका मतलब है, “Working with AI” Project. इस बदलाव को करने के पीछे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज से रूबरू कराना है, न की केवल किताबी ज्ञान का होना दिखाया गया है. एआई आज के समय में सबसे ज्यादा करियर को बूस्ट करने का तरीका माना जा रहा है, ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से अपने परेशानी का सामाधान  ढूंढने की क्षमता देखना है. 

पहले जान लीजिए क्या है ‘Working with AI (Y)' Project ?

Y प्रोजेक्ट के जरिए छात्रों को लिखित परीक्षा के बजाय बिजनेस केस स्टडी प्रोजेक्ट दिए जाएंगे.
ये केस स्टडी एक कल्पना भी हो सकती है या हकिकत भी, इस केस स्टडी को एआई टूल्स की मदद से सॉल्व करना होगा. 
छात्रों को इस केस की पहचान कर अपने हिसाब से AI की मदद से टूल्स का इस्तेमाल करना होगा.
प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद, प्रोफेसर छात्रों की तार्किक, नैतिक और प्रैक्टिकल सोच के आधार पर मूल्यांकन करेंगे.

IIM Ranchi: इंडस्ट्री की मांग के अनुसार होनी चाहिए शिक्षा

संस्थान के डायरेक्टर ने बताया कि  IIM Ranchi अब सिर्फ AI को समझने पर ही नहीं बल्कि उसके साथ कैसे काम करना है इस पर जोर देना होगा. छात्रों को  IIM Ranchi अब सिर्फ AI इसकी जानकारी दी जाएगी. 

IIM Ranchi 2025: में क्या हुआ बदलाव

रांची आईआईएम में केवल मिड-टर्म परीक्षा (Mid-term Exam) सिस्टम में बदलाव हुआ है.
वहीं फाइनल एग्जाम्स अब भी पारंपरिक पेन-पेपर मोड में ही होंगे.
हाइब्रिड लर्निंग से छात्रों में थ्योरी, क्रिएटिव थिंकिंग और टेक्निकल नॉलेज तीनों का विकास होगा.

