CTET उम्मीदवारों को CBSE ने दिया आखिरी मौका, इतने घंटे के लिए फिर खुलेगी विंडो

सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET) परीक्षा रजिस्ट्रेशन के लिए एक बार फिर से पोर्टल खोला जा रहा है. जो कैंडिडेट CTET एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा नहीं कर पाएं है वो CTET वेबसाइट- ctet.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. CTET के निदेशक की और से जारी किए गए नोटिस के अनुसार कई कैडिडेंट्स लास्ट डेट से पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म पूरा नहीं कर पाए थे. इसलिए 27 दिसंबर सुबह 11:00 बजे से लेकर 30 दिसंबर रात 11:59 बजे तक एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा करने के लिए पोर्टल खोला जा रहा है. कैडिडेंट्स ये फॉर्म आसानी से भर सकेंगे. केवल वहीं लोग फॉर्म पूरा भर सकते हैं. जिनका फॉर्म कम्पलीट नहीं हुआ है. यानी कोई भी नया कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता है.

कैसे भरें पूरा फॉर्म

CBSE CTET 2026 के लिए अप्लाई करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें

ऑफिशियल वेबसाइट- ctet.nic.in पर जाएं. CBSE CTET रजिस्ट्रेशन 2025 लिंक पर क्लिक करें. CTET एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स भरें. ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें. CTET एप्लीकेशन फीस पे करें और सबमिट पर क्लिक करें. हार्ड कॉपी निकाल लें.

कितनी है फीस

कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन देनी होती है. जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए एक पपेर की फीस 1,000 रुपये और दोनों की1,200 रुपये है. जबकि SC, ST और PwD कैंडिडेट्स के लिए, एक पेपर के लिए फीस 500 रुपये और दोनों के लिए Rs 600 रुपये है.

CTET परीक्षा CBSE की और से आयोजित की जाती है.CTET 2026 फरवरी की परीक्षा के लिए 27 नवंबर से 18 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए थे. करीब 25 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने आवेदन किया है. CTET 2026 परीक्षा अगले साल 8 फरवरी को होगी, जो कि दो शिफ्ट में होगी.