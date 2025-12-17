विज्ञापन

CTET February 2026: सीटीईटी फॉर्म भरने का आखिरी मौका, तुरंत ऐसे करें आवेदन; ये है पूरा प्रोसेस

CTET February 2026 Last Date: सीटीईटी फरवरी 2026 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 18 दिसंबर, 2025 है. परीक्षा 8 फरवरी 2026 को होगी. अगर आपने अब तक आवेदन नहीं किया है तो जानिए फॉर्म कैसे भरें और सभी जरूरी डिटेल्स.

CTET February 2026: आवेदन करने का आखिरी मौका

CTET February 2026 Last Date: अगर आप सरकारी स्कूल में टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। CTET फरवरी 2026 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 18 दिसंबर 2025 है. रात 11:59 बजे के बाद फॉर्म भरने का कोई मौका नहीं मिलेगा. CBSE (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) ने CTET 2026 की परीक्षा 8 फरवरी 2026 को कराने का फैसला किया है. आवेदन प्रक्रिया 27 नवंबर 2025 से शुरू हुई थी और अब अपने अंतिम चरण में है. अगर अब तक आवेदन नहीं किया है तो जानिए पूरी प्रोसेस स्टेप-बाय-स्टेप.

CTET क्या है और क्यों जरूरी है

CTET (Central Teacher Eligibility Test) एक नेशनल लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट है. यह परीक्षा तय करती है कि कोई उम्मीदवार कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए योग्य है या नहीं. CTET पास करने के बाद ही आप केंद्रीय विद्यालय (KV), नवोदय विद्यालय (JNV), सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूल में टीचर की नौकरी पा सकते हैं. CBSE यह परीक्षा साल में दो बार कराता है.

CTET 2026 की जरूरी तारीखें

  • आवेदन शुरू: 27 नवंबर 2025
  • आवेदन की अंतिम तारीख: 18 दिसंबर 2025
  • परीक्षा की तारीख: 8 फरवरी 2026

CTET 2026 के लिए आवेदन कैसे करें

  • CTET का फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन भर सकते हैं. 
  • आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं.
  • पहले अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स भरें.
  • फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें.
  • आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करें.
  • फॉर्म को ध्यान से चेक करके सबमिट करें.
  • सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन पेज और एप्लीकेशन नंबर सेव कर लें.

CTET एग्जाम पैटर्न 2026

CTET में दो पेपर होते हैं. पेपर-1 क्लास 1 से 5 मे पढ़ाने और पेपर-2 क्लास 6 से 8 में टीचर बनने के लिए होता है. दोनों पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप (MCQ) सवाल होते हैं. इनमें मेन सब्जेक्ट्स

बाल विकास और शिक्षाशास्त्र, भाषा, मैथ्स, पर्यावरण अध्ययन और विषय आधारित प्रश्न होते हैं. कैंडिडेट्स अपनी योग्यता के अनुसार एक या दोनों पेपर दे सकते हैं.

CTET 2026 की योग्यता और फीस

CTET के लिए योग्यता और परीक्षा शुल्क की पूरी जानकारी CBSE द्वारा जारी सूचना बुलेटिन में दी गई है. इसमें एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्जाम की भाषा, फीस डिटेल और एग्जाम सिटी की लिस्ट शामिल है. यह बुलेटिन ctet.nic.in पर उपलब्ध है.

