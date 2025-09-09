CG Police Constable Admit Card Link : छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड हुआ जारी, यहां जानिए गाइडलाइन

CG Police Constable 2025 : छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा का आज एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. ऐसे में परीक्षार्थी vyapamprofile.cgstate.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा आयोजित होने वाली कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा 14 सितंबर को सुबह 11 बजे से 1 बजकर 15 मिनट तक होगी. ऐसे में आइए आगे आर्टिकल में परीक्षार्थियों को एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है...

छत्तीसगढ़ कांस्टेबल पुलिस परीक्षा गाइडलाइन

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पहले पहुंच जाएं, ताकि फ्रिक्सिंग समय पर की जा सके. वहीं, अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पूरा डाउनलोड करके और प्रिंट आउट लेकर एग्जाम सेंटर पर पहुंचे. बता दें कि परीक्षार्थियों को डाकघर के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा.

देर से परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से आपको प्रवेश नहीं मिलेगा. 10:30 बजे के बाद गेट बंद कर दिए जाएंगे. परीक्षार्थियों को अपने साथ फोटो के साथ वाली आईडी प्रूफ जैसे- वोटर आईडी/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/पासपोर्ट/विद्यालय का फोटोयुक्त परिचय पत्र लाना अनिवार्य है. अगर आपके पास मूल पहचान पत्र नहीं होगा तो आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा.

वहीं, हाफ बाजू वाला कपड़े ही पहनकर परीक्षा केंद्र पर आएं

फुटवियर में स्लिपर पहनने की ही अनुमति है

कान में किसी तरह की ज्वैलरी पहनना वर्जित है

परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले और परीक्षा समाप्त होने के आखिरी आधे घंटे में बाहर जाने की मनाही है.

परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार की इलेक्ट्रानिक डिवाइस साथ ले जाना मना है. ऐसी किसी भी समाग्री का परीक्षा का दौरान मिलने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

इसके अलावा अगर किसी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र से जुड़ी किसी तरह की कंफ्यूजन है तो हेल्पलाइन नंबर 0771-2972780 और 8269801982 पर सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक कांटेक्ट कर सकते हैं.



