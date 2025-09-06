विज्ञापन

MCC ने NEET UG राउंड 2 की सीट मैट्रिक्स और वैकेंसी डिटेल्स की जारी...

नीट 2025 काउंसलिंग राउंड 2 चॉइस लॉकिंग विंडो 9 सितंबर, 2025 को शाम 4 बजे से रात 11 बजकर 55 मिनट तक खुली रहेगी. वहीं, सीट अलॉटमेंट परिणाम 12 सितंबर, 2025 को घोषित कर दिया जाएगा.

नई जोड़ी गई सीटें 1134 हैं. वर्चुअल वैकेंसी 7088 है और क्लियर वैकेंसी 13501.

MCC NEET UG 2025 Counselling Round 2 Seat Matrix : मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ( एमसीसी ) ने नीट यूजी 2025 काउंसलिंग राउंड-2 के लिए सीट मैट्रिक्स और वैकेंसी डिटेल्स जारी कर दी है. जिसमें एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में कुल 7,088 वर्चुअल वैकेंसी और 13501 क्लियर वैकेंसी है.

NEET 2025 काउंसलिंग राउंड 2 सीट मैट्रिक्स और वैकेंसी

वैकेंसी डिटेल

कहां कितनी नई सीटें जोड़ी गई हैं?

  • ऑल इंडिया कोटा में 696 सीटें
  • कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) कोटा की 60 सीटें
  • NRI कोटा में 70 जोड़ी गई हैं
  • वहीं, डीम्ड, पेड वाली सीटें कोटा 308 हैं.
  • AIQ में कुल MBBS 6739 सीटें
  • AIQ ओपन में 2553
  • AIQ ओबीसी में 1877
  • AIQ एससी में 955
  • AIQ एसटी में 432
  • पीएच में 275

विदित हो कि नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 2 के लिए चॉइस फिलिंग की प्रोसेस 5 सितंबर 2025 से शुरू कर दी गई है. जिसकी लास्ट डेट 9 सितंबर 2025 है.

