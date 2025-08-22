विज्ञापन

BSF Bharti 2025: 12वीं पास के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में शामिल होने का मौका, सैलरी 81,100 रुपये तक

Border Security Force में भर्ती होने के लिए जॉब नोटिफिकेशन जारी किया गया है. जिसमें हेड कांस्टेबल के पदों के लिए वैकेंसी निकली है. 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं, पढ़िए डिटेल्स आगे.

Read Time: 2 mins
Share
BSF Bharti 2025: 12वीं पास के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में शामिल होने का मौका, सैलरी 81,100 रुपये तक
नई दिल्ली:

Border Security Force Job Opening: देश की सुरक्षा में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है. क्योंकि Border Security Force में भर्ती होने के लिए जॉब नोटिफिकेशन जारी किया गया है. सबसे अच्छी बात ये है कि 12वीं पास वाले भी अप्लाई कर सकते है, एप्लीकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, 24 अगस्त 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करने की लास्ट डेट 23 सितंबर 2025  है. बीएसई की इस भर्ती नोटिस में साफ-साफ कहा गया है कि एप्लीकेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू होगी, किसी अन्य तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जाएगा.

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1021 पदों को भरा जाएगा, बंपर भर्ती है, ये मौका हाथ से न जाने दें. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाना होगा. 

Border Security Force Job Opening शैक्षणिक योग्यता

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पा 12वीं पास होना होगा साथ ही फिजिक्स, केमेस्ट्री और मैथ विषय से पढ़ाई होनी चाहिए. रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ 60 प्रतिशत मार्क्स होने चाहिए.

BSF Job: एज लिमिट

  • कम से कम 18 साल
  • जनरल कैटगरी के लिए अधिकतम उम्र सीमा- 25
  • ओबीसी कैटगरी वालों के लिए 28 साल
  • एससी या एससी कैटगरी वालों के लिए 30 साल है.

BSF Bharti 2025 सैलरी

हेड कांस्टेबल (रेडियो ऑपरेटर) और हेड कांस्टेबल (रेडियो मेकेनिक) पे लेवल- 4 - 25,500-81,100 7वें वेतन आयोग के तहत दी जाएगी.

ये भी पढ़ें-NSG कमांडो बनना चाहते हैं KBC 17 के पहले करोड़पति आदित्य कुमार, जानें इसमें कैसे होती है भर्ती

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
BSF, Bsf Bharti, Bsf Job, BSF Bharti 2025, Sarkari Naukri
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com