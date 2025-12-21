पूर्व अग्निवीरों के लिए BSF में कांस्टेबल पद पर अब 50 प्रतिशत कोटा, सरकार ने जारी की नोटिफिकेशन

Ex Agniveer Quota:अग्निवीरों के लिए खुशखबरी है, दरअसल, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) में कांस्टेबल भर्ती के लिए एक्स-अग्निवीरों का कोटा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है. एक्स-अग्निवीरों के पहले बैच को ऊपरी उम्र-सीमा में पांच साल तक की छूट भी मिलेगी, जबकि बाकी एक्स-अग्निवीरों को तीन साल की छूट मिलेगी.

जानिए पूरी बात

MHA ने शुक्रवार रात को जारी एक नोटिफिकेशन में कहा, "यह बढ़ोतरी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गजेटेड) रिक्रूटमेंट रूल्स, 2015 में बदलाव करके की गई है। एक्स-अग्निवीरों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से भी छूट दी जाएगी." नोटिफिकेशन में कहा गया है, "डायरेक्ट रिक्रूटमेंट (50 प्रतिशत सहित) से, हर भर्ती साल में एक्स-अग्निवीरों के लिए, एक्स-सर्विसमैन के लिए दस प्रतिशत और कॉम्बैटाइज्ड कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) के लिए सालाना वैकेंसी में तीन प्रतिशत तक वैकेंसी रिज़र्व की जाएंगी.

50 प्रतिशत पदों के लिए नोडल बल की ओर से भर्ती की जाएगी

" इसमें कहा गया है, "पहले चरण में, पूर्व अग्निवीरों के लिए तय 50 प्रतिशत रिक्तियों के लिए नोडल बल की ओर से भर्ती की जाएगी, और दूसरे चरण में पूर्व अग्निवीरों के अलावा अन्य उम्मीदवारों के लिए कर्मचारी चयन आयोग की ओर से बचे 47 प्रतिशत रिक्तियों (दस प्रतिशत पूर्व सैनिकों सहित) के लिए भर्ती की जाएगी, साथ ही पहले चरण में एक विशिष्ट कैटगरी में पूर्व अग्निवीरों की खाली पदों के लिए भी भर्ती की जाएगी."

