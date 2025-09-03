बीपीएससी ने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर जारी किया नया AE रिजल्ट, 124 उम्मीदवार हुए पास...

BPSC AE New result : बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने सहायक अभियंता (सिविल) प्रतियोगिता परीक्षा 2017 का अतिरिक्त अंतिम परिणाम जारी कर दिया है, जिससे 124 ऐसे उम्मीदवारों के चेहरों पर खुशी लौट आई है जो पहले असफल घोषित किए गए थे. यह परिणाम पटना हाईकोर्ट द्वारा 29 अगस्त 2025 को पारित आदेश के बाद जारी किया गया है.

बता दें कि यह परीक्षा 2017 से ही कानूनी दांव-पेंच और विवादों में घिरी हुई थी, जिससे हजारों उम्मीदवारों का भविष्य अधर में लटका हुआ था. जुलाई 2021 में घोषित प्रारंभिक अंतिम परिणाम और फिर 24 अगस्त 2021 को संशोधित परिणाम के बाद भी कई उम्मीदवारों ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद यह मामला पटना हाईकोर्ट तक पहुंच गया था.

स्नेही कुमारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य और सुधांशु कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य जैसी प्रमुख याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, पटना हाईकोर्ट ने आयोग को परिणाम पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था. हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद, BPSC ने गहन समीक्षा के बाद अब 124 नए उम्मीदवारों को सफल घोषित किया है.

इन सफल उम्मीदवारों की अनुशंसा अब संबंधित विभाग को भेजी जाएगी, जिससे उनके सरकारी सेवा में आने का रास्ता साफ हो गया है. इस परिणाम से उन सभी उम्मीदवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है जिन्होंने इन सात सालों तक न्याय का इंतजार किया.