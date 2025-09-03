विज्ञापन

बीपीएससी ने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर जारी किया नया AE रिजल्ट, 124 उम्मीदवार हुए पास...

 यह परीक्षा 2017 से कानूनी दांव पेंच और विवादों में फंसी थी. ऐसे में अब परिणाम घोषित होने के बाद अभ्यर्थियों में खुशी है.

Read Time: 2 mins
Share
बीपीएससी ने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर जारी किया नया AE रिजल्ट, 124 उम्मीदवार हुए पास...
BPSC ae result 2025 : विदित हो कि अंतिम परिणाम जुलाई 2021 को घोषित किया गया था.

BPSC AE New result : बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने सहायक अभियंता (सिविल) प्रतियोगिता परीक्षा 2017 का अतिरिक्त अंतिम परिणाम जारी कर दिया है, जिससे 124 ऐसे उम्मीदवारों के चेहरों पर खुशी लौट आई है जो पहले असफल घोषित किए गए थे. यह परिणाम पटना हाईकोर्ट द्वारा 29 अगस्त 2025 को पारित आदेश के बाद जारी किया गया है.

यहां देखें रिजल्ट

बता दें कि यह परीक्षा 2017 से ही कानूनी दांव-पेंच और विवादों में घिरी हुई थी, जिससे हजारों उम्मीदवारों का भविष्य अधर में लटका हुआ था. जुलाई 2021 में घोषित प्रारंभिक अंतिम परिणाम और फिर 24 अगस्त 2021 को संशोधित परिणाम के बाद भी कई उम्मीदवारों ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद यह मामला पटना हाईकोर्ट तक पहुंच गया था.

स्नेही कुमारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य और सुधांशु कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य जैसी प्रमुख याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, पटना हाईकोर्ट ने आयोग को परिणाम पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था. हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद, BPSC ने गहन समीक्षा के बाद अब 124 नए उम्मीदवारों को सफल घोषित किया है.

इन सफल उम्मीदवारों की अनुशंसा अब संबंधित विभाग को भेजी जाएगी, जिससे उनके सरकारी सेवा में आने का रास्ता साफ हो गया है. इस परिणाम से उन सभी उम्मीदवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है जिन्होंने इन सात सालों तक न्याय का इंतजार किया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
BPSC, BPSC Ae Result 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com