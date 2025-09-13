BPSC LDC Exam के लिए कल जारी करेगा ई-एडमिट कार्ड, जानिए कब और कहां होगी परीक्षा

BPSC LDC Admit Card 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने लोअर डिवीजन क्लर्क परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया है. यह परीक्षा 20 सितंबर 2025 (शुक्रवार) को 03 जिला मुख्यालयों में बनाए गए 40 परीक्षा केंद्रों पर होगी. वहीं, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया 14.09.2025 से शुरू हो जाएगी. ऐसे में चलिए जानते हैं इस परीक्षा से जुड़ी अन्य जरूरी बातें -

नोटिफिकेशन

परीक्षा का पैटर्न

बीपीएससी एलडीसी परीक्षा एक ही दिन दो पेपरों की होगी. पहली शिफ्ट सुबह हिंदी विषय के लिए रखी गई है जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर में सामान्य ज्ञान के लिए होगी. हर पेपर की समय सीमा ढाई घंटे तय की गई है.

कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाएं.

Apply Online” सेक्शन में “Download Admit Card for LDC (Advertisement 43/2025) लिंक पर क्लिक करें.

Application Number और Date of Birth डालकर लॉगिन करें.

एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आने के बाद इसे डाउनलोड कर प्रिंट निकालें.

बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा

आप अपने e-Admit Card डाउनलोड करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि आपका Roll No. और बार कोड स्पष्ट रूप से छपा हो. ध्यान रहे, आयोग द्वारा किसी भी उम्मीदवार को एडमिट कार्ड डाक से नहीं भेजा जाएगा.

परीक्षा केंद्र कोड और परीक्षा केंद्र के नाम से जुड़ी जानकारी 18.09.2025 से Dashboard पर उपलब्ध करा दी जाएगी.

एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, फोटो, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का पता, परीक्षा समय और शिफ्ट की जानकारी होगी. साथ ही इसमें दिए गए निर्देशों का पालन करना भी जरूरी है.

परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे किसी एक मूल फोटो आईडी प्रूफ को ले जाना अनिवार्य है. परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन, घड़ी, आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं.