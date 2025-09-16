BPSC LDC मेन्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड वेबसाइट पर जारी, ये रहा Download Link

BPSC LDC Admit Card: बिहार लोक सेवा आयोग लिपिक मुख्य परीक्षा (विज्ञापन संख्या 43/2025) 20 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. बीपीएससी ने एक्स पर इस बात की जानकारी दी है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. BPSC ने बताया है कि जिन अभ्यर्थियों के फोटो या हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं हैं, वे जरूरी दस्तावेज/साक्ष्य लेकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचें.

बिहार लोक सेवा आयोग की निम्न वर्गीय लिपिक मुख्य परीक्षा (विज्ञापन संख्या 43/2025) 20 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी।



अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।



जिन अभ्यर्थियों के फोटो या हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं हैं, वे जरूरी दस्तावेज/साक्ष्य लेकर परीक्षा केंद्र… pic.twitter.com/W5x42h1TEH — Bihar Public Service Commission (@BPSCOffice) September 15, 2025

बिहार लोअर डिविजन क्लर्क की परीक्षा 20 सितंबर को की जा रही है. ये परीक्षा 40 सेंटर पर आयोजित की जाएगी. वहीं इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी किया गया है.

इन बातों का रखें ध्यान

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन आईडी दर्ज करनी होगी. साथ ही एडमिट कार्ड को ध्यान से पढ़ लें. परीक्षा सहित सभी जानकारी ध्यान से पढ़ें. परीक्षा सेंटर पर एक आईडी कार्ड साथ लेकर जाएं.

