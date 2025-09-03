विज्ञापन

BPSC 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड 6 सितंबर को होगा जारी, यहां से कर सकते हैं डाउनलोड

अभ्यर्थी bpsconline.bihar.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

आपको बता दें कि बिना ई प्रवेश पत्र के परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं मिलेगा.

BPSC 71ST Exam admit card : बिहार लोक सेवा आयोग की बहुप्रतिक्षित 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा का एडमिट कार्ड 6 सितंबर को आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा. बता दें कि यह परीक्षा 13 सितंबर 2025 (शनिवार) को राज्य के 37 जिलों के 912 केंद्रों में आयोजित की जाएगी. उम्मीदवार 6 सितंबर को आयोग की वेबसाइट पर जाकर e admit card डाउनलोड कर सकते हैं.

आपको बता दें कि बिना ई प्रवेश पत्र के परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं मिलेगा. ऐसे में परीक्षार्थी प्रवेश पत्र के साथ समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं. बीपीएससी ने परीक्षार्थियों को चेतावनी दी है कि परीक्षा केंद्र इलेक्ट्रोनिक्स गैजेट्स, मोबाइल फोन या आपत्तिजनक सामग्री लेकर न आएं. 

