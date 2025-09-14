विज्ञापन

BPSC Question Paper: बीपीएससी 71वीं परीक्षा में पूछे गए थे ऐसे सवाल, अभ्यर्थियों का हुआ बुरा हाल

BPSC 71th Question Paper: हर साल बीपीएससी की परीक्षाओं का लेवल बढता जाता है. ऐसे में इस साल के सवालों को लेकर उम्मीदवारों के अंदर डर था, जानिए कैसा था इस बार का बीपीएससी 71वीं प्री परीक्षा का सवाल.

BPSC Question Paper: बीपीएससी 71वीं परीक्षा में पूछे गए थे ऐसे सवाल, अभ्यर्थियों का हुआ बुरा हाल
नई दिल्ली:

BPSC 71th Pre Question Paper: बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 71वीं प्री परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर को पूरे बिहार में किया गया. ये परीक्षा एक शिफ्ट में आयोजित हुई थी, जिसमें लाखों उम्मीदवार शामिल हुए थे. 1250 पदों के लिए 4 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे. प्री परीक्षा में 150 सवाल पूछे गए थे. एग्जाम को इस बार सफलतापूर्वक कराया गया. पेपर में इस बार कैसा सवाल आया? हर साल बीपीएससी की परीक्षाओं का लेवल बढता जाता है. ऐसे में इस साल के सवालों को लेकर उम्मीदवारों के अंदर डर था, जानिए कैसा था इस बार का बीपीएससी 71वीं प्री परीक्षा का सवाल.

बिहार करेंट अफेअर्स से जुड़े थे सवाल

एग्जाम खत्म होने के बाद जब स्टूडेंट्स से पूछा गया कि इस बार का सवाल कैसा था तो मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली.कुछ उम्मीदवारों के लिए पेपर मुश्लिक रहा था तो कुछ के लिए थोड़ा कम मुश्किल. इस बार बिहार करंट अफेयर्स से जुड़े सवाल ज्यादा देखने को मिले. जिसने कई उम्मीदवारों को उलझन में डाल दिया.

BPSC 71st Prelims 2025 Question Paper

बिहार-स्पेसिफिक जीके, राज्य का भूगोल और अर्थव्यवस्था से जुड़े सवाल काफी सोच-समझकर हल करने वाले थे. ये देखा जाए तो सवाल काफी अच्छे लेवल का था. ओवरऑल देखा जाए  तो कुल मिलाकर बैलेंस्ड एग्जाम रहा. अगर आपने परीक्षा नहीं दी है लेकिन सवाल पढ़ना चाहते हैं तो नीचे PDF से  डाउनलोड कर सकते हैं.एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जिन उम्मीदवारों ने 110 से 130 सवाल सही हल किए हैं, उन्हें सेफ जोन में कहा जा सकता है.

