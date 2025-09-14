RBI Note Press Jobs: आरबीआई की नोट छापने वाली कंपनी में जॉब, ग्रेजुएट कर सकते हैं अप्लाई

RBI Note Press Jobs: आरबीआई की नोट छापने वाली कंपनी BRBNMPL कई पदों पर वैकेंसी निकली है. सरकारी नौकरी के साथ-साथ इंस्ट्रेस्टिंग जॉब करने का भी मौका मिल रहा है. आरबीआई की सहायक कंपनी, भारतीया रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL) ने डिप्टी मैनेजर और प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड एक यानी ट्रेनी के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है. अगर आप इस पोस्ट के लिए खुद को योग्य समझते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं. आवेदन करने की लास्ट डेट 29 सितंबर 2025 है. एप्लीकेशन की प्रक्रिया जारी है.

उम्मीदवार जो इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट brbnmpl.co.in पर अप्लाई कर सकते हैं. इस वैकेंसी के जरिए कुल 88 पदों को भरा जाएगा. पात्रता सहित अन्य डिटेल्स जानकारी आगे दी गई है. इस भर्ती में 64 पद प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड I (ट्रेनी) के लिए निर्धारित किए गए है.

BRBNMPL Recruitment 2025: Educationl Qualification

पात्रता की बात करें तो अलग-अलग पदों के लिए उसी के हिसाब से योग्यता मांगी गई है. प्रोसेस असिस्टेंट (ट्रेनी) के लिए 10वीं/आईटीआई/डिप्लोमा पात्रता मांगी जाती है. डिप्टी मैनेजर के लिए हाय एजुकेशन होना चाहिए, जिसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी.

RBI Job 2025: एप्लीकेशन फीस

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये और प्रोसेस असिस्टेंट (ट्रेनी) के लिए 400 रुपये शुल्क रखा गया है. जबकि एससी, एसटी, दिव्यांग/महिला/एक्स सर्विसमैन के लोगों के लिए कोई फीस नहीं है.

कैसे होगा सलेक्शन

चयन प्रक्रिया पद के अनुसार अलग-अलग होगी. डिप्टी मैनेजर के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू होगा. जबकि प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड वन के लिए लिखित परीक्षा के बाद स्किल टेस्ट होगा. इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के बाद फाइनल सलेक्शन होगा.

