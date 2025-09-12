विज्ञापन

BPSC 71st Preliminary Exam: परीक्षा से पहले आया बड़ा बदलाव, ऐन मौके पर बदला गया परीक्षा केंद्र, जानें पूरी डिटेल

BPSC 71st Preliminary Exam 2025 से जुड़ा बड़ा अपडेट जारी हुआ है. समस्तीपुर में एक परीक्षा केंद्र बदला गया है. अभ्यर्थी यहां नए सेंटर का पता, परीक्षा समय और जरूरी गाइडलाइंस देख सकते हैं.

आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि बाकी सब विवरण वही रहेंगे, केवल परीक्षा स्थल का नाम बदला गया है.

BPSC 71st Preliminary Exam: बिहार के लाखों युवाओं का सपना होता है कि वो प्रशासनिक सेवा में जाकर अपने करियर को ऊंचाई दें. इसी सपने को पूरा करने का मौका लेकर आ रही है BPSC 71st Preliminary Exam. ये परीक्षा 13 सितंबर को पूरे राज्य में आयोजित की जाएगी. परीक्षा में कड़ी सुरक्षा और सख्त नियमों का पालन किया जाएगा. दिलचस्प बात यह है कि परीक्षा से ठीक पहले आयोग ने समस्तीपुर जिले के एक परीक्षा केंद्र का पता बदल दिया है, ताकि उम्मीदवारों को किसी तरह की असुविधा न हो.

कौन सा केंद्र बदला गया है?

  • बीपीएससी की ओर से जारी सूचना के अनुसार, समस्तीपुर में कुछ अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र में बदलाव किया गया है.
  • जिन परीक्षार्थियों के रोल नंबर 229373 से 229612 के बीच आते हैं, उनका पुराना केंद्र अब मान्य नहीं होगा.
  • पहले इन छात्रों की परीक्षा उच्च माध्यमिक विद्यालय, पगरा, दलसिंहसराय में होनी थी. अब यह बदलकर उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पगरा, दलसिंहसराय कर दिया गया है.
  • आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि बाकी सब विवरण वही रहेंगे, केवल परीक्षा स्थल का नाम बदला गया है.

भर्ती प्रक्रिया और पद

इस परीक्षा के माध्यम से कुल 1298 पदों को भरा जाएगा. इसमें कई पद शामिल हैं, जैसे:

सीनियर डिप्टी कलेक्टर-100 पद

डीएसपी -14 पद

एफएओ -79 पद

प्रखंड सहकारिता अधिकारी-502 पद

इसके अलावा भी अन्य कई विभागों में अधिकारियों की नियुक्ति होगी. यह परीक्षा युवा अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा अवसर है.

परीक्षा के दिन की तैयारी

  • परीक्षा का समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक रहेगा. लेकिन, यह ध्यान रखना होगा कि परीक्षा केंद्र के गेट सुबह 11 बजे ही बंद कर दिए जाएंगे. यानी, अगर कोई उम्मीदवार 11 बजे के बाद पहुंचता है तो उसे अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा.
  •  सुरक्षित रहने के लिए उम्मीदवारों को सुबह 10:30 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना चाहिए.

क्या ले जाना है और क्या नहीं?

  • उम्मीदवार को ई-एडमिट कार्ड और एक पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी) साथ रखना कंपलसरी है.
  • एडमिट कार्ड पर लिखा रोल नंबर और बारकोड साफ-साफ दिखना चाहिए.
  • परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक पेन जैसी कोई भी चीज ले जाना सख्त मना है.
  • साथ ही मार्कर, व्हाइट फ्लूड, इरेज़र जैसी चीजें भी अनुमति नहीं हैं.

नेगेटिव मार्किंग का नियम

बीपीएससी परीक्षा में गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग लागू होगी. हर गलत जवाब पर एक तिहाई (⅓) अंक काटे जाएंगे. इसके अलावा, अगर कोई उम्मीदवार उत्तर को बदलने के लिए व्हाइट फ्लूड या इरेज़र का इस्तेमाल करता है, तो उसका उत्तर गलत माना जाएगा और मार्क्स काट लिए जाएंगे.

