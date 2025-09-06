BPSC 71st Prelims Admit Card 2025: BPSC 71वीं प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड हुआ जारी, एक क्लिक में ऐसे करें डाउनलोड

BPSC 71st Prelims Admit Card 2025: BPSC 71वीं प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो गया है. बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने ये एडमिट कार्ड जारी किया है, जिसे उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा आप bpsconline.bihar.gov.in पर जाकर भी तुरंत अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. BPSC 71वीं प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित होगी.

ऐसे डाउनलोड होगा एडमिट कार्ड

सबसे पहले bpsc.bihar.gov.in या फिर bpsconline.bihar.gov.in पर जाएं

यहां आपको डिटेल डालकर लॉगइन करना होगा

सामने एडमिट कार्ड का लिंक दिखेगा

लिंक पर क्लिक करने के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करें

दो घंटे की होगी परीक्षा

बीपीएससी की 71वीं प्रारंभिक परीक्षा कुल दो घंटे की होगी और इसमें Objective type multiple-choice questions (MCQs) पूछे जाएंगे. उम्मीदवारों को परीक्षा में कुल 150 सवालों का जवाब देना होगा. हालांकि नेगेटिव मार्किंग का भी जवाब पर टिक करते हुए ध्यान देना जरूरी है. गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी.

आयोग की तरफ से बताया गया है कि एग्जाम सेंटर कोड और एग्जाम सेंटर का पूरा ब्योरा 11 सितंबर को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा.

किन बातों का रखना होगा ध्यान?