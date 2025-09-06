विज्ञापन

BPSC 71st Prelims Admit Card 2025: BPSC 71वीं प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड हुआ जारी, एक क्लिक में ऐसे करें डाउनलोड

BPSC 71st Prelims Admit Card 2025: आयोग की तरफ से बताया गया है कि एग्जाम सेंटर कोड और एग्जाम सेंटर का पूरा ब्योरा 11 सितंबर को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा. 

बीपीएससी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड हुआ जारी

BPSC 71st Prelims Admit Card 2025: BPSC 71वीं प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो गया है. बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने ये एडमिट कार्ड जारी किया है, जिसे उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा आप bpsconline.bihar.gov.in पर जाकर भी तुरंत अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.  BPSC 71वीं प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित होगी. 

ऐसे डाउनलोड होगा एडमिट कार्ड 

  • सबसे पहले bpsc.bihar.gov.in या फिर bpsconline.bihar.gov.in पर जाएं
  • यहां आपको डिटेल डालकर लॉगइन करना होगा
  • सामने एडमिट कार्ड का लिंक दिखेगा 
  • लिंक पर क्लिक करने के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करें

दो घंटे की होगी परीक्षा 

बीपीएससी की 71वीं प्रारंभिक परीक्षा कुल दो घंटे की होगी और इसमें Objective type multiple-choice questions (MCQs) पूछे जाएंगे. उम्मीदवारों को परीक्षा में कुल 150 सवालों का जवाब देना होगा. हालांकि नेगेटिव मार्किंग का भी जवाब पर टिक करते हुए ध्यान देना जरूरी है. गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी. 

किन बातों का रखना होगा ध्यान?

  • सभी उम्मीदवारों को अपने ई-एडमिट कार्ड की दो कॉपी लेकर जाना जरूरी है 
  • एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हुए ध्यान रखें कि प्रिंट साफ हुआ हो और आपका बारकोड और रोल नंबर साफ दिख रहा हो. 
  • एग्जाम सेंटर में जाने से पहले अपने साथ एक आईडी प्रूफ भी जरूर रख लें 
  • कोशिश करें कि कम से कम आधे घंटे पहले एग्जाम सेंटर में एंट्री हो जाए, नहीं तो आपका एग्जाम छूट सकता है. 
